IR A
IR A

Una de las Divinas de Patito Feo: qué fue de la vida de Nicole Luis

Su paso por aquel programa fue el comienzo de una carrera que, con los años, tomó nuevos caminos tanto en lo profesional como en lo personal.

Una de las Divinas de Patito Feo: ¿qué fue de la vida de Nicole Luis?

Una de las Divinas de Patito Feo: ¿qué fue de la vida de Nicole Luis?

El Trece
  • Su paso por Patito Feo marcó un antes y un después en su carrera.
  • Después de varios proyectos, decidió tomar distancia de la televisión.
  • Su vida personal cambió con la llegada de nuevas etapas y desafíos.
  • En los últimos años, apostó por proyectos diferentes y una vida más familiar.

El éxito de Patito Feo marcó un antes y un después para varios de sus protagonistas, que durante años fueron referentes de la televisión juvenil. Entre ellos estuvo Nicole Luis, quien con apenas 15 años se sumó al elenco como Luciana y formó parte de "Las Divinas", el grupo liderado por Antonella, interpretada por Brenda Asnicar. Sin embargo, casi dos décadas después de aquel fenómeno, su vida tomó un rumbo muy diferente.

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.
Te puede interesar:

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Nicole Luis interpretó a Luciana en Patito Feo.

Nicole Luis interpretó a Luciana en Patito Feo.

Después de su paso por la ficción, la actriz continuó trabajando en distintas producciones destinadas al público adolescente. Su carrera incluyó participaciones en Cuando toca la campana, Bia, Go! Vive a tu manera y Entrelazados. Además, tuvo su experiencia como conductora de Pijama Party, el programa de Disney Channel.

Con el paso del tiempo, Nicole comenzó a alejarse de la exposición constante que implica trabajar en televisión. Aunque siguió vinculada al mundo artístico, encontró otras maneras de relacionarse con sus seguidores y compartir diferentes aspectos de su vida personal.

Qué fue de la vida de Nicole Luis

En una entrevista con TN Show en 2023, Nicole explicó que algunas experiencias dentro del ambiente televisivo llegaron a abrumarla y que, después de Patito Feo, sintió la necesidad de tomar distancia. Su llegada a Disney Channel representó un cambio importante, ya que encontró un entorno laboral en el que se sintió más cómoda. "Te cuidan en todos los aspectos", había destacado sobre aquella etapa.

Las redes sociales se convirtieron en una nueva forma de mantener el contacto con su público. A través de ellas, comenzó a compartir contenidos relacionados con la maternidad, la moda y distintas situaciones de su vida cotidiana. De esta manera, pudo seguir presente para quienes la conocieron durante su adolescencia, aunque desde un lugar diferente al de la televisión.

View this post on Instagram

En el plano personal, Nicole está en pareja desde 2016 con Juan Pérsico, arquitecto, músico, mánager e integrante de Agapornis. Juntos se instalaron en un club de campo de Cañuelas y formaron una familia: en agosto de 2024 nació Felipe, su primer hijo, y posteriormente llegó Bautista.

La maternidad ocupa hoy un lugar central en su vida, mientras que su faceta emprendedora también tuvo protagonismo con Ange Siage, la marca de indumentaria femenina que creó junto a Agostina Longo y que cerró en marzo de 2026. Así, la actriz dejó atrás aquella etapa de fama juvenil para construir una vida enfocada en su familia y en nuevos proyectos.

Noticias relacionadas

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat.

Lali mostró las primeras fotos y habló tras casarse con Pedro Rosemblat: "Aguante el amor"

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

últimas noticias

Marcha del Orgullo.

Marcha del Orgullo 2026: una multitud colma la Plaza del Congreso a la espera del acto central

Hace 26 minutos
Viola Davis interpretó a Donna Emmett, una abogada defensora que apareció en varios episodios de La Ley y el Orden: UVE entre 2003 y 2008.

Cuál es la serie en la que apareció Viola Davis antes de saltar a la fama con películas inolvidables

Hace 37 minutos
Johnny Depp sorprende con su transformación física para interpretar a Ebenezer Scrooge.

Película navideña: así fue la impactante transformación de Johnny Depp para su nuevo personaje

Hace 38 minutos
Conocé cómo es la habitación de Morena Beltrán.

Mucha luz y estilo colonial: así es la habitación de Morena Beltrán

Hace 39 minutos
Será feriado el miércoles 11 de noviembre: ¿qué se celebra y a quiénes alcanza?

Confirman que será feriado el miércoles 11 de noviembre en 2026: qué se celebra y a quiénes alcanza

Hace 40 minutos