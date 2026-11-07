Una de las Divinas de Patito Feo: qué fue de la vida de Nicole Luis Su paso por aquel programa fue el comienzo de una carrera que, con los años, tomó nuevos caminos tanto en lo profesional como en lo personal. Agregar C5N en









Una de las Divinas de Patito Feo: ¿qué fue de la vida de Nicole Luis? El Trece

Su paso por Patito Feo marcó un antes y un después en su carrera.

Después de varios proyectos, decidió tomar distancia de la televisión.

Su vida personal cambió con la llegada de nuevas etapas y desafíos.

En los últimos años, apostó por proyectos diferentes y una vida más familiar. El éxito de Patito Feo marcó un antes y un después para varios de sus protagonistas, que durante años fueron referentes de la televisión juvenil. Entre ellos estuvo Nicole Luis, quien con apenas 15 años se sumó al elenco como Luciana y formó parte de "Las Divinas", el grupo liderado por Antonella, interpretada por Brenda Asnicar. Sin embargo, casi dos décadas después de aquel fenómeno, su vida tomó un rumbo muy diferente.

Nicole Luis interpretó a Luciana en Patito Feo. El Trece Después de su paso por la ficción, la actriz continuó trabajando en distintas producciones destinadas al público adolescente. Su carrera incluyó participaciones en Cuando toca la campana, Bia, Go! Vive a tu manera y Entrelazados. Además, tuvo su experiencia como conductora de Pijama Party, el programa de Disney Channel.

Con el paso del tiempo, Nicole comenzó a alejarse de la exposición constante que implica trabajar en televisión. Aunque siguió vinculada al mundo artístico, encontró otras maneras de relacionarse con sus seguidores y compartir diferentes aspectos de su vida personal.

Qué fue de la vida de Nicole Luis En una entrevista con TN Show en 2023, Nicole explicó que algunas experiencias dentro del ambiente televisivo llegaron a abrumarla y que, después de Patito Feo, sintió la necesidad de tomar distancia. Su llegada a Disney Channel representó un cambio importante, ya que encontró un entorno laboral en el que se sintió más cómoda. "Te cuidan en todos los aspectos", había destacado sobre aquella etapa.

Las redes sociales se convirtieron en una nueva forma de mantener el contacto con su público. A través de ellas, comenzó a compartir contenidos relacionados con la maternidad, la moda y distintas situaciones de su vida cotidiana. De esta manera, pudo seguir presente para quienes la conocieron durante su adolescencia, aunque desde un lugar diferente al de la televisión.