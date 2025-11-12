12 de noviembre de 2025 Inicio
Crecen las postulaciones de argentinos para sacar una residencia virtual y abrir empresas en Europa

El programa e-Residency de Estonia registró un aumento del 25% en las aplicaciones desde América Latina en lo que va de 2025

Muchos trabajadores se plantearon un equilibrio entre la vida privada y laboral 

Muchos trabajadores se plantearon un equilibrio entre la vida privada y laboral 

Cada vez más emprendedores argentinos buscan expandir sus proyectos hacia Europa sin necesidad de mudarse. Así lo reflejan los últimos datos del programa e-Residency de Estonia, que permiten crear y gestionar una empresa europea de forma 100% remota. En lo que va del año, las postulaciones desde América Latina aumentaron un 25%, al pasar de 358 a 448. En el caso argentino, el crecimiento fue del 10%. A la vez, las nuevas residencias digitales otorgadas fueron 76, llegando a 676 desde el inicio del programa.

Los rubros con mayor presencia de e-residentes argentinos son los vinculados a computación, software y consultoría empresarial, sectores que concentran la mayoría de las nuevas solicitudes.

“Estonia busca ser el puente entre América Latina y Europa. Argentina, en particular, tiene una comunidad emprendedora activa y altamente preparada, con empresas innovadoras que ya han logrado cruzar fronteras. Estonia puede ser el siguiente paso en su expansión internacional”, señaló Guillermo Chávez García, responsable de los mercados de habla hispana y portuguesa del programa e-Residency de Estonia.

Lanzado en 2014, e-Residency es una iniciativa pionera que brinda una identidad digital transnacional emitida por el gobierno estonio. A través de ella, cualquier persona puede abrir una empresa en la Unión Europea, acceder a servicios financieros y firmar documentos legales de forma digital.

El sistema, basado en los principios de inclusión, legitimidad y transparencia, permite operar negocios de manera segura desde cualquier lugar del mundo.

A diferencia de otros programas, la e-Residency no otorga ciudadanía ni residencia fiscal o física, pero sí facilita la internacionalización de proyectos y la integración en el ecosistema digital europeo.

Estonia, reconocida por once años consecutivos por tener el sistema fiscal más competitivo del mundo, ofrece un entorno donde los impuestos se pagan solo al distribuir ganancias y donde toda la gestión administrativa se realiza online.

Más oportunidades para crecer en Estonia

Estonia se posicionó como uno de los principales polos tecnológicos de Europa y desarrolló programas específicos para atraer talento y emprendimientos internacionales.

A través de la iniciativa Work in Estonia, el país impulsa la llegada de especialistas altamente calificados en tecnología y en ingeniería, apoyando a las empresas locales en sus procesos de contratación internacional y ofreciendo acompañamiento durante todo el ciclo de relocalización. El objetivo es consolidarse como uno de los destinos preferidos para profesionales globales en el sector TIC.

Por su parte, el programa Startup Visa facilita la residencia en Estonia para fundadores y empleados de startups extranjeras innovadoras, brindándoles la posibilidad de integrarse a un ecosistema dinámico, conectado y con acceso al mercado europeo.

Estonia, en Fuckup Nights

Este miércoles 12 de noviembre, Buenos Aires fue sede de un evento que refleja el espíritu de este programa. Fuckup Nights (FuN), el movimiento global nacido en México que celebra el aprendizaje a partir del fracaso, llega a la ciudad en alianza con e-Residency de Estonia, bajo el lema “Fail. Learn. Grow”.

“Cuando te atrevés a contar tu historia, dejás de ser víctima de ella. Fracasar no debería ser motivo de vergüenza, sino de crecimiento”, afirmó Pepe Villatoro, cofundador y CEO de Fuckup Nights.

Estonia y FuN comparten una misma visión: asumir riesgos, aprender rápido e innovar. En ese marco, ambas iniciativas firmaron un acuerdo de colaboración, con el apoyo de Scientika, para impulsar la mentalidad emprendedora sin fronteras en toda América Latina.

“Cuanto más aprendo sobre Estonia, más claro veo que e-Residency es un portal al mundo, una forma de democratizar el emprendimiento. Poder, desde cualquier lugar, abrir una empresa estonia totalmente online y acceder a los mercados europeos es algo que cambia la vida”, agregó Villatoro.

Con presencia en más de 70 países y una comunidad de 80.000 e-residentes, Estonia sigue consolidándose como un hub global de innovación digital, donde los emprendedores argentinos encuentran nuevas oportunidades para crecer más allá de sus fronteras.

Sobre la e-Residency:

El programa de e-Residency fue fundado en 2014 y, desde entonces, ha alcanzado a más de 80.000 emprendedores digitales. Está basado en más de 20 años de experiencia de Estonia en la provisión de servicios públicos digitales para sus ciudadanos.

Cualquier persona puede solicitar esta identidad digital transnacional emitida por el gobierno y beneficiarse de la plataforma de e-Residency, que se basa en los principios de inclusión, legitimidad y transparencia. La e-Residency permite el acceso a los servicios electrónicos públicos de Estonia y a una variedad de servicios digitales ofrecidos por proveedores internacionales, todos ellos integrados en el sistema X-Road de Estonia, que conecta todos los servicios públicos y permite que funcionen en armonía.

Todos los datos salientes se firman digitalmente y se cifran, mientras que los datos entrantes se autentican y registran, garantizando así la total seguridad de la información de los e-Residents y otros usuarios de X-Road. Esto brinda la libertad de crear y gestionar una empresa global en la UE de manera completamente online desde cualquier lugar del mundo.

