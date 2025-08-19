19 de agosto de 2025 Inicio
Construyen un barrio privado "solo para blancos" en Estados Unidos

El proyecto "Return to the Land" se presenta como un "club privado". Abogados y organizaciones civiles consideran que es un disfraz de segregación y advierten que viola de manera flagrante leyes federales contra la discriminación.

Por
Eric Orwoll

Eric Orwoll, uno de los impulsores del proyecto.

Un grupo de hombres fundó un barrio privado en una zona rural del estado de Arkansas, en el sur de los Estados Unidos, en el que solo pueden residir personas de raza blanca. El polémico proyecto, bautizado "Return to the Land", viola de manera flagrante las leyes federales contra la discriminación, según advierten juristas y organizaciones de derechos civiles.

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las amenazas de EEUU.
La iniciativa busca "recuperar una vida comunitaria tradicional". Sus impulsores, los músicos Eric Orwoll y Peter Csere, argumentan que buscan un estilo de vida autosuficiente, donde los miembros construyen sus propias casas y cultivan sus alimentos.

La fiscalía de Arkansas abrió una investigación preliminar ante la posibilidad de que se esté violando la Ley de Vivienda Justa de 1968, una normativa federal contra la discriminación. Sin embargo, los fundadores afirman haber encontrado un vacío legal al catalogar a la comunidad como un "club privado". La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otros abogados consideran que esta interpretación legal es apenas un disfraz de segregación.

El proceso de admisión para la comunidad "Return to the Land" es riguroso e incluye entrevistas cara a cara, verificaciones de antecedentes penales, y cuestionarios sobre el patrimonio ancestral. Orwoll, uno de los fundadores, declaró que la decisión final se basa en si el solicitante "se presenta como blanco" y advirtió que "si alguien no parece blanco, no entra".

La comunidad, que se asienta sobre 160 acres en la zona rural de Ravenden, ya cuenta con aproximadamente 40 residentes. Los promotores del proyecto tienen planes de expandirlo para albergar hasta 200 personas y buscan replicar este modelo en otros estados. El proyecto es comparado con Orania, una localidad sudafricana que también está reservada para personas de ascendencia europea.

