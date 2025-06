Colombia: Gustavo Petro advirtió que Miguel Uribe tenía menos seguridad cuando fue baleado

En tal sentido, cuestionó la reacción de un sector de la política. "No me gusta y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel, he observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz y buscan es que el gobierno no apoye la clase trabajadora y popular del país", expresó.

"El mandato del pueblo entregado por mayoría en las elecciones del 2022, es que éste es un gobierno de la paz, de la vida, y del cambio en búsqueda de un estado social de derecho y la justicia social. Yo permanezco firme, cumpliendo este mandato, lamento que los contradictores sociales no entiendan que el momento del país para alcanzar la paz, es alcanzar justicia social", marcó Petro sobre su rol como presidente.

En tanto, alertó sobre su situación: "Sé que mi cabeza ya tiene precio y es entregada a fuerzas oscuras, neonazis y no republicanas, de la nación y del extranjero. Llegaron a pedir que hasta la mosad hiciera una operación de extracción".

Por último, afirmó que se redujo la cantidad de custodios de Uribe. "Por mi parte ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe, fue disminuido extrañamente el día del atentado. De 7 a 3 personas. Pedí en el consejo de seguridad, la máxima profundidad en la investigación de este hecho", expresó.

El ataque contra Miguel Uribe en Colombia

El senador y precandidato presidencial en Colombia, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado cuando en un acto político en el barrio de Modelia, en Bogotá recibió varios disparos en la cabeza. Inmediatamente, uno de los líderes de la oposición fue atendido de urgencia en la Clínica Medicentro, de la capital colombiana, y luego trasladado al Hospital Fundación Santa Fe, donde pelea por su vida.

El político, miembro del partido opositor Centro Democrático, asistía en la localidad de Fontibon a un evento político, cuando fue herido de bala en la cabeza. El equipo de campaña de Uribe confirmó que durante el acto de campaña, en el que estaba siendo acompañado por ciudadanos y otros políticos del partido, un hombre se acercó al precandidato político y le disparó en varias oportunidades.

El precandidato presidencial, afín a las políticas de derecha y férreo opositor al gobierno de Gustavo Petro, formaba parte de su campaña en Bogotá de cara a las elecciones para Presidente de 2026, en el que asistieron concejales y otros políticos de la derecha política del país.

Miguel Uribe fue atacado en Colombia.

Uribe fue atendido de urgencia en la Clínica Medicentro, y luego trasladado al Hospital Fundación Santa Fe, donde permanece internado. La red hospitalaria de Bogotá se encuentra en alerta para facilitar cualquier traslado o procedimiento que se requiera.

Además del senador, otras dos personas que participaban del evento también resultaron heridas. De acuerdo con el relato de testigos, el agresor habría actuado de manera sorpresiva, aprovechando que Uribe hablaba con vecinos fuera del esquema de seguridad previsto inicialmente.