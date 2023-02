Caso Madeleine McCann: qué muestran los primeros exámenes a la joven que dice ser la niña desaparecida

Luego de que se diera a conocer, a nivel mundial, el caso de una joven polaca que asegura ser Madeleine McCann , la niña inglesa que desapareció en mayo de 2007 en Portugal y no pudo ser encontrada, se dieron a conocer los primeros resultados de las pruebas biométricas realizadas sobre Julia Wendell.

Ante esta situación, miles de usuarios de las redes sociales comenzaron a compartir distintas teorías detrás del caso. En los últimos días, según una versión difundida por el canal español Telecinco, la Scotland Yard, como se conoce a la Policía Metropolitana de Londres, hay distintos motivos para desestimar la idea de que Wendell es en realidad Maddie.

Por un lado, y sin pruebas que lo demuestren, la policía londinense asegura que McCann murió el mismo día de su desaparición, y que, en caso de estar viva, tendría 19 años, dos menos que la joven polaca.

Además realizaron un análisis de envejecimiento robótico sobre la imagen de la niña y aseguraron que Wendell no se parece en nada a la cómo sería Maddie en la actualidad.

Qué dicen los resultados de las primeras pruebas biométricas sobre la joven que dice ser Madeleine McCann

En lo que respecta a la investigación, Francisco Marco manifestó que las primeras conclusiones arrojadas sobre las prueba biométrica reflejan que hay “diferencias en los rasgos de McCann” y la polaca.

"Puedo pensar que es un fraude, pero no puedo decirlo sin pruebas", señaló el investigador, que es un especialista en el caso.

La joven asegura tener pruebas de que es Madeleine McCann

The Mirror publicó que de la mujer aún no se conocen más datos, solo que "hace unos meses" comenzó a preguntarse si no era Madeleine cuando escuchó "algo" que dijo su abuela.

Tiene 21 años pero cree que esa podría no ser su edad correcta. Se sabe que Maddie nació en mayo de 2003, y hoy tendría unos 19 años.

Dijo que una de sus pruebas es que tiene una peca en las piernas y un punto en el ojo en los mismos lugares que McCann. El ojo de Maddie siempre fue uno de los detalles más claros de su rostro por una mancha que presenta.

En cuanto a la joven, le dijo al Daily Star que "he vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann".

Sobre el caso, hay que recordar que Madeleine desapareció en 2007 mientras se encontraba de vacaciones junto a sus padres en Portugal. Desde entonces, sus progenitores fueron también investigados en el marco de la causa. La pequeña nunca apareció y se dieron muchas versiones sobre su paradero.