C5N en Washington: la dura realidad de los latinos por la inseguridad.

La enviada especial de C5N en Washington D.C. , la periodista Daniela Ballester , dialogó con una mujer salvadoreña que advirtió sobre las dificultades que atraviesan los latinos y marcó que "no se puede andar de noche porque hay robos".

La mujer, llamada Silvia, dialogó con C5N en el marco de las elecciones en Estados Unidos, en las que se impuso el republicano Donald Trump sobre la demócrata Kamala Harris , y contó que a uno de sus hijos lo asesinaron en el país norteamericano en 2001 . "Los latinos viven una realidad muy difícil, no se puede andar de noche porque hay robos", expresó.

En tanto, contó que trabaja en un puesto de ropa en una calle ubicada en Washington y en el sector de mantenimiento de una empresa, aunque expuso su delicada situación: "Quiero que me den 8 horas de trabajo. A veces soy discriminada por mi idioma. Pago casi u$s2.000 de alquiler y cada año sube u$s85. Soy madre soltera".

En tal sentido, señaló que reside en el país desde 1989 y manifestó que a pesar de que no votó en los últimos comicios, se inclinaría por Harris. "No voté ahora y no sé si hubiera votado a Trump, aunque sí a Harris", marcó.

Elecciones en Estados Unidos: el triunfo de Donald Trump

Luego de cuatro años y una larga, compleja y peleada campaña en la que sobrevivió a dos intentos de asesinato, Donald Trump se consagró presidente electo de los Estados Unidos. El candidato del Partido Republicano se impuso en los "swing states" -los estados clave- y barrió la elección en la que comenzó enfrentando a Joe Biden y terminó luchando voto a voto con Kamala Harris: al momento, lleva contabilizados 277 electores a favor, superando así los 270 necesarios para desembarcar nuevamente en la Casa Blanca.

El propio Trump se autoproclamó ganador horas antes, cerca de las 4:30 de la madrugada de Argentina, cuando la tendencia ya parecía irreversible: “Superamos los obstáculos que nadie pensó, que iban a ser posibles. Ahora está claro que hemos logrado la victoria política más grande. Miren lo que está pasando. Es una victoria política que ningún país nunca había visto antes”.

Javier Milei fue uno de los primeros mandatarios del mundo en reconocer el triunfo del empresario y le envió un mensaje a través de X: "Felicitaciones por tu formidable victoria electoral. Ahora, hacé América grande otra vez. Sabés que podés contar con Argentina para llevar adelante tu tarea. Éxitos y bendiciones".

Trump alcanzó el triunfo luego de dar vuelta el resultado en Wisconsin, uno de los siete estados que estaban en disputa directa con Harris. Hasta este momento, las encuestas de salida también lo dan como el ganador en Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, Nevada y Arizona, los otros seis territorios clave.

Además, se está imponiendo en el voto popular, algo que no había logrado ante Hillary Clinton. Lleva ya más de 71 millones de votos a favor, más del 51%, contra los 66 millones de Harris, el 47,5%. De hecho, ya obtuvo más que cuando ganó en 2016 (apenas 62 millones).