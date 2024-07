C5N en Venezuela: Nicolás Maduro y la oposición ultiman detalles para las elecciones del domingo

En lo que respecta a los resultados de los comicios nacionales, "todos aseguran sentirse ganadores", reveló el especialista en temas internacionales.

En diálogo con los ciudadanos venezolanos, Michi expresó que en la gente "se siente que se está jugando una elección definitiva, histórica y muy importante".

Nicolás Maduro, en el cierre de campaña: "Mi misión es llevar a Venezuela a la prosperidad, la felicidad y el socialismo"

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, encabezó el viernes el acto de cierre de campaña en Caracas de cara a los comicios que se desarrollarán el domingo, y donde enfrentará al opositor Edmundo González Urrutia como rival principal, y afirmó que su objetivo en el país venezolano "es llevarlo a la prosperidad, la felicidad y el socialismo". Además, cruzó al mandatario argentino, Javier Milei, y volvió a destacar las gestiones presidenciales de Hugo Chávez.

En un discurso de casi dos horas ante sus seguidores, Maduro enfatizó en la labor colectiva que encabeza: "No tengo ego, no tengo apego por nada, no he sido ni soy títere ni monigote de nadie, no le debo nada a nadie. Tengo un equipo de guerreros y guerreras y sé trabajar en equipo. Oigo y miro al pueblo, no tengo oligarcas que sean mis dueños. No debo favores y negocios a nadie. Eso me hace ser un hombre libre".

En tal sentido, expuso su objetivo como mandatario venezolano. "No le temo a nadie en esta vida y mi única misión después de haberme salvado de 100 atentados es hacer grande a esta Venezuela y llevarla al camino de la prosperidad, de la felicidad y el socialismo del siglo XXI. Por eso, digo que he cumplido mi juramento de lealtad al gigante. No me rendí ni me rendiré jamás ante ningún poder", aseveró.

C5N en Venezuela: seguí el minuto a minuto de las elecciones presidenciales

Venezuela va a las urnas este domingo para elegir presidente. Tras 25 años en el poder, el chavismo enfrenta su elección más difícil en un ambiente de tensión e incertidumbre. El mandatario Nicolás Maduro, quien tiene 61 años, lleva 11 en el poder y va por su tercer mandato, aseguró que su triunfo garantiza la paz del país y que una eventual llegada de la oposición al poder podría terminar en un "baño de sangre".

La mayoría de los sondeos le dan la espalda y favorecen a Edmundo González Urrutia, representante de la líder opositora María Corina Machado. El diplomático de 74 años promete "cambio", "reconciliación" y la vuelta de millones de migrantes que huyeron de la crisis venezolana.

Hay 10 candidatos en total: Maduro, que busca un tercer mandato consecutivo de seis años, González y otros ocho minoritarios.

Para estas elecciones cruciales para la región, C5N dispondrá de una cobertura especial, con toda la previa, el seguimiento voto a voto y las repercusiones de los comicios de la mano de nuestro enviado especial, Gabriel Michi.