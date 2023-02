C5N en Polonia: un año en guerra y las repercusiones de la visita sorpresa de Biden

Así lo expresó al reunirse en Varsovia con el presidente polaco Andrzej Duda en el Palacio Presidencial, en el inicio de un viaje de dos días. "La OTAN está más fuerte que nunca", dijo Biden en la capital polaca, donde C5N se encuentra realizando una cobertura exclusiva a un año del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Posteriormente, en un discurso con motivo del primer aniversario de conflicto bélico, proclamó ante una multitud congregada frente al Castillo Real de Varsovia: "No debe haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos" de mantener esa postura.

Más temprano, el presidente ruso, Vladimir Putin, suspendió la participación de su país en el único acuerdo bilateral de desarme nuclear que existe con Estados Unidos y acusó a las potencias occidentales de buscar convertir el conflicto en Ucrania en un escenario de "confrontación global", al brindar su discurso anual ante las dos Cámaras del Parlamento tres días antes del primer aniversario de la invasión.

"Rusia suspende su participación en el Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas (conocido como New Start)", dijo Putin en su mensaje a la Asamblea Federal y calificó de "un teatro de absurdo" los llamamientos de la OTAN a que su país "vuelva a cumplir" con el tratado y permita que los expertos occidentales inspeccionen las instalaciones militares y nucleares rusas en la actual situación de confrontación.

Este tratado firmado en 2010 es el último acuerdo bilateral de este tipo que vincula a ambas potencias: obliga a los dos antiguos rivales de la Guerra Fría a tener un máximo de 1.550 ojivas nucleares desplegadas cada uno (30% respecto al límite establecido en 2002) y a cumplir una serie inspecciones mutuas presenciales.

Biden se reunió con Zelenski

Ayer, Biden realizó una visita a Ucrania y se reunió con su par Volodimir Zelenski, en una muestra de solidaridad de lo que calificó como una "brutal e injusta" invasión rusa.

"Un año después, Kiev resiste", dijo Biden junto a Zelenski en el palacio presidencial de Kiev, donde prometió más ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania para pelear la guerra contra Rusia.

"Y Ucrania está de pie. La democracia resiste. Los estadounidenses están con ustedes y el mundo está con ustedes", agregó, sacudiendo un dedo en el aire y parado en un podio decorado con las banderas de Estados Unidos y Ucrania.

El presidente estuvo unas cinco horas en Kiev, donde discutió con Zelenski los próximos pasos a dar frente a la invasión, honró a soldados ucranianos caídos en combate y se reunión con personal de la embajada estadounidense.

La visita a Ucrania llega en momentos en que Biden busca mantener unidos a los aliados en su apoyo a Ucrania, donde se espera una gran ofensiva rusa de primavera luego de que las operaciones militares terrestres se paralizaran por el invierno.

Zelenski ha pedido a los aliados que aceleren la entrega de los sistemas de armas prometidos y se decidan a enviar también aviones de combate, algo que Biden se ha negado a hacer.

En Kiev, el mandatario visitante anunció u$s500 millones adicionales en ayuda militar estadounidense, incluidos proyectiles para obuses, misiles antitanque y radares de vigilancia aérea, pero no armamento avanzado nuevo.