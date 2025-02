C5N en el Vaticano: la comunidad religiosa, en vilo por la salud del papa Francisco

El último parte médico del sumo pontífice informó que descansó durante toda la noche. Está internado hace once días y los fieles rezan por su recuperación.

El mundo entero se encuentra en vilo por la salud del papa Francisco, que hace once días permanece en el Hospital Gemelli por bronquitis y neumonía, cuadro al que se agregaron signos de insuficiencia renal leve. Miles de fieles e integrantes de la comunidad religiosa se congregan bajo la oración para pedir por la mejoría de Su Santidad.

"Venimos a peregrinar y rezar para que el Señor nos escuche y mejore la salud del Papa", contó la monja. Además, pese a los pronósticos limitados, la mujer manifestó: "Tenemos esperanza en la recuperación porque nuestra esperanza proviene de Dios".

El estado de salud continúa siendo crítico y el pronóstico reservado. Es por ello que durante la noche del lunes se rezó un rosario, cumbre realizada por el cardenal Pietro Parolini. Se espera que esta acción se repita todos los días esperando por la recuperación total. En el caso de este martes, el rosario lo encabezará Luis Tagle, arzobispo de Manila en Filipinas, otro elegible para ocupar el cargo en caso de tener que optar por la sucesión.

El mensaje del papa Francisco por su salud: "Les pido que recen por mí"

El Vaticano dio a conocer este domingo un mensaje del papa Francisco, en el que explicó que "continúa con confianza" su internación en el Hospital Gemelli, "siguiendo con los tratamientos necesarios", y pidió: "Recen por mí".

El sumo Pontífice, cuyo estado de salud se agravó el sábado debido a una trombocitopenia, añadió que "el descanso también forma parte de la terapia".

"Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas", escribió el Papa en su mensaje, que, al igual que el domingo pasado, fue difundido sin que se celebrase el Ángelus para que el pontífice pueda descansar.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí", añadió Francisco.