Nuevo parte sobre la salud del papa Francisco: descansó bien durante toda la noche

El lunes por la noche se había dado a conocer que, a pesar de la gravedad de la condición del Papa, había mostrado una ligera mejora. "No se presentaron episodios de dificultad respiratoria similar al asma, y algunas pruebas de laboratorio han mostrado mejoría. El monitoreo de su leve insuficiencia renal no ha generado ninguna preocupación. Continúa la terapia de oxígeno, aunque con un flujo y niveles de oxígeno ligeramente reducidos", expresaba el comunicado.

Además, el texto señaló que los médicos mantienen un pronóstico "cauto" dada "la complejidad del cuadro clínico".

Actividad del lunes del papa Francisco

La Oficina de Prensa también informó que el Papa Francisco había recibido la Sagrada Eucaristía el lunes por la mañana y, por la tarde, continuó con su trabajo.

El pontífice llamó al párroco de la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza para expresar su cercanía paternal con las personas allí, quienes habían enviado un mensaje de video al Papa.

Finalmente, la actualización del lunes por la noche expresó el agradecimiento del Papa "a todo el Pueblo de Dios, que en estos días se ha reunido para rezar por su salud".

El mensaje del papa Francisco por su salud: "Les pido que recen por mí"

El Vaticano dio a conocer este domingo un mensaje del papa Francisco, en el que explicó que "continúa con confianza" su internación en el Hospital Gemelli, "siguiendo con los tratamientos necesarios", y pidió: "Recen por mí".

El sumo Pontífice, cuyo estado de salud se agravó el sábado debido a una trombocitopenia, añadió que "el descanso también forma parte de la terapia".

"Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas", escribió el Papa en su mensaje, que, al igual que el domingo pasado, fue difundido sin que se celebrase el Ángelus para que el pontífice pueda descansar.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí", añadió Francisco.

C5N en el Vaticano: la preocupación de los fieles por la salud del papa Francisco

Mientras sigue la preocupación en todo el mundo por la salud del papa Francisco, C5N viajó al Vaticano para seguir de cerca los acontecimientos en torno al pontífice, internado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma.

Desde la Plaza de San Pedro, donde fieles de todo el mundo esperan por noticias sobre el líder de la Iglesia, Bernardo Magnago dialogó con varios de ellos para conocer sus sensaciones. "He llegado ayer para acompañar toda esta situación. Ya tenemos un equipo en el hospital, yo estoy acá en el Vaticano hablando con las personas, escuchando qué piensan sobre la salud del Papa", explicó Joao, un periodista portugués, en la misma sintonía.

"Todo el mundo me ha dicho que está acompañando los comunicados que van saliendo, están muy preocupados porque quieren mucho a este papa, es muy amado por las personas, muy humilde y simple y por eso les gusta mucho", añadió.

Una joven proveniente de La Plata contó que "estamos de vacaciones y de paso venimos a pedir por la salud del Papa con preocupación, es un papa muy querido".

Por su parte, un joven norteamericano, que se definió como "protestante", planteó: "Creo que es un papa muy querido, conozco a mucha gente que lo quiere, es más cercano a la gente que muchos papas anteriores y por eso es muy querido en todo el mundo".

Una pareja mexicana remarcó que Francisco "es muy querido" en su país, uno de los grandes bastiones católicos, y aseguraron que "esperamos que se recupere para que esté con nosotros".