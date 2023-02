Brasil: un jugador de voley publicó una encuesta con amenazas a Lula

Un jugador de voley fue acusado por el Gobierno brasileño de realizar "amenazas extremistas y golpistas" luego de publicar una encuesta donde preguntó a sus seguidores si "le darían un tiro en la cara" al presidente Lula da Silva. El deportista pidió disculpas y aseguró que no quiso "incitar a la violencia".

"¿Le darías un tiro en la cara a Lula con esa 12?", quiso saber uno de sus seguidores. Wallace compartió la pregunta de manera pública y la usó para abrir una encuesta. "¿Alguien haría eso?", escribió junto al emoji de una carita angelical y las dos opciones que permitían votar "sí" o "no".

Encuesta Wallace Redes Sociales

El Secretario de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, anunció este miércoles que accionó ante la Procuraduría General (AGU) y que tomará todas las medidas necesarias. "¡No toleraremos las amenazas hechas por extremistas y golpistas!", afirmó en su cuenta de Twitter.

Tanto el Sada Cruzeiro, club donde se desempeña Wallace, como la Confederación Brasileña de Voleibol (CBV) rechazaron sus dichos. Luego de que la encuesta se viralizara, el jugador subió un descargo a su perfil de Instagram donde pidió disculpas por lo ocurrido.

"Fue un posteo desafortunado, me equivoqué. Estoy aquí pidiendo disculpas porque cuando se erra no hay otra forma, hay que asumir el error y disculparse. Jamás tuve la intención de incitar a la violencia, al odio, no forma parte de mí", aseguró.