Brasil: cinco muertos por leptospirosis tras las inundaciones en Río Grande do Sul

La población de Río Grande do Sul está expuesta a enfermedades.

La Secretaría de Salud de Río Grande do Sul confirmó la muerte de cinco personas por leptospirosis , la enfermedad bacteriana transmitida por las ratas, y además informó que se analizan nueve casos sospechosos.

Hasta el momento se analizaron en laboratorio muestras de sangre o saliva de casos sospechosos y pusieron en marcha una amplia campaña de prevención en las redes sociales.

La catástrofe que devastó a Río Grande do Sul desde principios de mes, convirtió áreas enteras en inmensas lagunas de agua estancada, con un olor a veces nauseabundo. De esta manera, quedaron expuestos los habitantes, rescatistas y voluntarios. Por el momento, hubo 169 muertes y 53 personas aún desaparecidas.

¿Qué es la leptospirosis?

Esa enfermedad se contrae tras la exposición a la orina de animales infectados, especialmente roedores. La bacteria puede ingresar al cuerpo a través de la piel, las membranas mucosas o al beber agua.

Los síntomas, que pueden aparecer en dos días o hasta cuatro semanas, tienen algunas similitudes a los de la gripe, por ejemplo fiebre, escalofríos y hasta vómitos.

"El tratamiento no puede esperar, no te quedes en casa esperando que pase, porque puede evolucionar hacia una enfermedad grave", expuso Arita Bergmann, secretaria de Salud de Río Grande do Sul.