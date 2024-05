Embed Une météorite filmée traversant le ciel au Portugal. C’est magnifique pic.twitter.com/Z4t6zeRUz5 — Youri (@Youridefou) May 19, 2024

Este particular evento ocurrió por la noche del sábado, según la Protección Civil de Portugal, este bólido puede haber caído en la zona de Castro Daire. Según explicó José María Madiedo, profesor e investigador del proyecto SMART (Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of Robotic Technologies) que se dedica a la detección de meteoritos, explicó que esta extraña luz "fue producida por una roca procedente de un cometa. La roca entró en la atmósfera a 161 mil km/h".