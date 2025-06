Alí Khamenei amenazó con "consecuencias irreparables" para Estados Unidos y adelantó que Irán "no se rendirá"

Jamenei desafió las advertencias del mandatario estadounidense y remarcó que no tolerarán ningún tipo de amenaza: "La gente inteligente que conoce Irán, la nación iraní y su historia nunca le hablará a esta nación en un lenguaje amenazante porque la nación iraní no se rendirá ".

Además, el líder supremo añadió que "los estadounidenses deben saber que cualquier intervención militar de su país sin duda estará acompañada de daños irreparables".

Ali Khamenei irán

En esa línea, apuntó contra Trump: "El presidente de Estados Unidos, en una declaración inaceptable, instó explícitamente a los iraníes a rendirse, pero le decimos: primero amenacé a aquellos que tienen miedo de ser amenazados. Las amenazas no afectarán al pensamiento ni al comportamiento de la nación iraní", el mensaje fue difundido por una cadena de televisión iraní.

Eso no es todo, sino que además advirtieron a Israel que "cometieron un grave error y enfrentarán las consecuencias. Nuestro pueblo no perdonará la sangre de sus mártires ni la violación de su espacio aéreo".

En sus últimas declaraciones, el presidente Donald Trump aseguró que Washington sabe exactamente donde se encuentra Kamenei y que "no vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora".

Donald Trump exigió la "rendición incondicional" a Irán en medio del conflicto con Israel

Mediante un posteo en su red Truth, el presidente de Estados Unidos aseguró que "tenemos el control completo y total sobre los cielos de Irán. Irán contaba con buenos detectores aéreos y otros equipos defensivos, y muchos, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que el bueno de Estados Unidos".

Eso no es todo, el mandatario también adelantó que ya saben "dónde se esconde el llamado "Líder Supremo". Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

Por último, Trump escribió "¡RENDIMIENTO INCONDICIONAL!", con letras mayúsculas lanzando una advertencia a Irán. Estas declaraciones ocurrieron poco después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, justificara la intervención militar de Irán: "Trump podría tomar más medidas", adelantó.

Además, añadió que "el presidente ha dado muestras de una considerable moderación al mantener el enfoque de nuestros militares en proteger a nuestras tropas y a nuestros ciudadanos. Puede que decida que necesita tomar medidas adicionales para acabar con el enriquecimiento (de uranio) iraní".