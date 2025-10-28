28 de octubre de 2025 Inicio
Alerta en Chernobyl: aparecieron perros con un llamativo pelaje azul

La organización Dogs of Chernobyl, que monitorean los animales en la zona radioactiva, aseguran que hace una semana no estaba de dicho color. Investigan cuáles podrían ser las causas del fenómeno.

“Estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo”

"Estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo", indicó la organización Dog of Chernobyl.

Chernobyl se encuentra conmocionada y preocupada por la aparición de perros callejeros con un intenso color azul en su pelaje. Los cuidadores de animales y científicos investigan a qué se debe este fenómeno en los animales que viven en la zona de la planta nuclear.

Frente a este curioso hecho, la organización Dogs of Chernobyl, responsable del cuidado de estos animales, sospechan de una posible explosión de alguna sustancia que pueda estar causándolo, por lo que no solo queda en un tema animal, sino también en investigación en la ciudad ubicada en Ucrania.

La misma organización difundió imágenes en las que se observa a varios animales con un llamativo color azul, algo nunca antes registrado en el área afectada por el desastre nuclear de 1986. Al mismo tiempo, aseguraron que meses atrás los perros no habían presentado ese color.

“Nos encontramos con tres perros completamente azules. No estamos seguros de qué está pasando exactamente”, declaró la organización Dogs of Chernobyl y agregó: “Lo más probable es que estén ingiriendo o entrando en contacto con algún químico”.

Cuál es la razón del azul de los perros en Chernobyl

Frente a la presencia de perros de color azul en Chernobyl, aún se siguen realizando pruebas y análisis para buscar la explicación de este color y, sobre todas las cosas, determinar que no afecte a la salud de los canes ante la radiación de la zona.

Los expertos creen que el color podría deberse a un contacto con químicos o materiales contaminantes presentes en el suelo o en estructuras cercanas al reactor. Por el momento, los animales, no presentan signos de enfermedad ni alteraciones en su comportamiento, lo que descarta, por el momento, una reacción aguda a la radiación.

Desde 2017, la organización cuida a más de 700 perros que habitan dentro de la zona de exclusión, un área de 47 kilómetros cuadrados donde los niveles de radiación superan seis veces el límite permitido para trabajadores humanos.

