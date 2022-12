Adele se le declaró a Leo tras el triunfo de Argentina: "Te amo, Messi"

El hecho ocurrió cuando un fan de argentino se acercó a la cantante para saludarla en medio de recital en Las Vegas. Al enterarse que el fanático era argentino Adele paró el show y dijo: “Gracias a Dios que pasaron los penales, te amo Argentina”, generando un momento divertido para los presentes.

“Te amo Messi, te amo”, declaró la cantante. El video se viralizó en las redes sociales y varios seguidores argentinos comentaron que la quieren ver actuando en nuestro país.

Adele y el fan argentino

Los conciertos de Adele en Las Vegas estaban previstos para realizarse 10 meses antes, pero poco antes de poder estrenar el primero la cantante tuvo que suspender los shows porque la mitad de su equipo se encontraba con coronavirus.

Eso motivo el enojo y las críticas por parte de distintos usuarios de las redes sociales generando una situación traumática para la cantante.

Es por eso que, semanas atrás y antes de poder dar inicio a la serie de shows, Adele reconoció que "nunca había estado más nerviosa antes de un espectáculo".

"Estoy muy emocionada, increíblemente nerviosa pero no puedo quedarme quieta porque estoy muy emocionada. Siempre me asusto antes de los shows, y lo tomo como una buena señal porque significa que me importa y significa que sólo quiero hacer un buen trabajo", escribió en sus redes sociales.

"Tal vez sea porque no empecé cuando se suponía que debía hacerlo. Tal vez sea porque es la noche del estreno, tal vez sea porque Hyde Park fue muy bien, tal vez sea porque me encanta el espectáculo, no lo sé. Pero es seguro decir que nunca he estado más nerviosa antes de un espectáculo en mi carrera, pero al mismo tiempo ¡desearía que hoy fuera mañana! Estoy deseando verlos ahí fuera", agregó.

Las redes contentas con Adele

"No puedo con esto. She Knows, LOVE MESSI, Adele te amo carajo", escribió un usuario de Twitter cuando vio el video donde la cantante británica manifestó su amor por Leo y su alegría por la clasificación de Argentina por penales ante Países Bajos en el Mundial de Qatar.

"No puedo con esto she knows, LOVE MESSI, Adele te amo carajo"

La llamativa desaparición de Adele

Con las últimas notas de la canción “Love is a game”, Adele levanta los brazos mientras empieza a caer papel de colores en forma de corazón desde el techo del Caesars Palace. Cuando esta cortina la tapa por completo, Adele se esfuma por arte de magia del escenario.