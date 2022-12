Tití Fernández: "Estoy convencido que el último partido de Argentina será el domingo"

"Estoy convencido que el último partido de Argentina en el Mundial va a ser el próximo domingo", aseveró bajo el pedido de cautela de Juan Amorín y compañía que prefirieron optar por la mesura.

Las críticas a la Selección

En otro tramo de la entrevista, Titi cruzó a los periodistas que criticaron a Lionel Messi y a la selección por la conducta aguerrida que mostraron en el partido contra Países Bajos.

"Un periodista dijo que Messi era un hombre vulgar. ¿Cuánto tiempo estuvimos reclamando que Messi no se pelea, que no canta el himno, o que no era como Maradona? ¿Ahora que Messi decide ser el papá de esta selección y bancar al equipo resulta que es un tipo vulgar?", polemizó Fernández.

Luego el periodista dejó entrever que las criticas son motivadas por internas que mantienen distintos clubes y distintos medios con el presidente de la AFA Claudio "el chiqui" Tapia. "Como la selección está ganando, a Tapia no lo pueden voltear ni pegar, por eso buscan por otros lados", manifestó.

Por último señaló que de los 47 millones de argentinos, 46.950.000 "o más" están felices con el presente de la selección. ¿Hay que bancarse que Van Gaal diga que Messi en su equipo no juega? Messi es el mejor del mundo, ¿Qué te pasa Van Gaal?, Messi ganó todo Messi. A Van Gaal le falta ganar lo que Argentina va a ganar el domingo que viene", siguió Tití con su exceso de confianza.

Messi Hombre Vulgar

El último mundial de Tití

Tití Fernández reveló que la final del mundo del próximo domingo será su último partido cubriendo el campo de juego. "Me quedan pocos días de este laburo en el campo de juego. El último partido de la selección Argentina, que va a ser el domingo que viene, va a ser mi ultimo día haciendo campo de juego", comentó.

"Después de amar esta profesión y de amar el laburo que hice durante tantos años, hay un momento donde uno tiene que decir basta", agregó el periodista.

Luego comentó que un productor le dijo que no se podía retirar porque los jugadores actuales crecieron viéndolo a él cubrir partidos por la televisión. "No es porque yo sea bueno, sino porque tuve la suerte y la fortuna de poder haber laburado en medios importantes y de haber estado en grandes competencias. Los futbolistas ,e tratan con un cariño".

Titi Fernández Mundial de Qatar

La decisión de contar el lado humano del mundial

Tití contó que en este mundial tomó la decisión de no preguntarle a los jugadores por cuestiones futbolísticas sino ir por la parte afectiva. "Eso es lo que quiere escuchar la gente en Argentina", indicó.

"Los argentinos quieren escuchar a los jugadores emocionados, a los jugadores contando cuáles son las cosas que sienten en ese momento, mandándoles saludos a la familia, a sus abuelas", manifestó.

"Los jugadores me tratan muy bien y yo decidí ir por el lado afectivo. Quiero que mi laburo sirva para llegarle a la gente que está en Argentina. Los argentinos necesitan alegrías", completó Tití.

penal messi festejo

El regalo que le hizo el Dibu Martínez

Es tal el cariño que sienten los jugadores por Tití Fernández que siempre le demuestran su afecto de una manera muy especial. Emiliano "el Dibu" Martínez no fue la excepción. El arquero figura de la selección le regaló a Titi su buzo de arquero y el periodista le agradeció a través de las redes sociales.