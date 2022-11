Víctor Hugo Morales, sobre Maradona: "Será una ausencia total y una presencia absoluta porque está la leyenda y el amor"

Las carreras de ambos crecieron a la par. Uno se convirtió en el mejor jugador argentino de la historia, el otro en el máximo relator del país. Cada hito de Maradona fue narrado por Víctor Hugo. Juntos construyeron una dupla impresionante, inigualable. Las palabras y metáforas del periodista le otorgaron el brillo necesario a cada maravilla que nació de los pies de Diego.

México 86 fue la obra cumbre. El gol del siglo, la mano de Dios y el título mundial para Argentina. Tres emociones adheridas a la memoria y el corazón de los argentinos. La particularidad de cada una fue detallada por VH con frases icónicas y eximia precisión periodística, como cuando remarcó que Diego había utilizado la mano para vencer al arquero inglés Peter Shilton.

VÍCTOR HUGO MORALES sobre el GOL a los INGLESES: la ALEGRÍA más UNÁNIME de la HISTORIA"

“A Diego le debo los momentos más inspirados de mi vida de relator”, remarcó el conductor de C5N acerca de un vínculo eterno. De una sociedad que también se lució en los estudios de televisión, como cuando realizaron De Zurda, el programa que se emitió durante el desarrollo de Brasil 2014 y Rusia 2018. Cada noche, Diego y Víctor Hugo analizaron los partidos acompañados de grandes estrellas.

“Fue maravilloso porque me acerqué a un hombre muy bueno, un ser humano que me resultó cálido, sincero, humilde, para nada un divo, sin un solo gesto o palabra de desdén para nadie al cabo de 35 días en Brasil y 33 días en Rusia”, detalló el relator acerca de la convivencia entre ambos para realizar el programa, que será un recuerdo imborrable: “Fue maravilloso conocerlo y tratarlo íntimamente. Nos sentimos, no sé si exactamente amigos, pero sí muy consustanciados con un amor construido en el respeto mutuo y por supuesto en mi adoración persona”.

Durante la entrevista con C5N.com, Víctor Hugo realizó una descripción minuciosa de lo que fue la vida del astro: “Estoy seguro que Diego es bueno como el pan, salvo que lo agredan. ¡Agredido es un león! Diego también fue una víctima del amor de los demás, una víctima de su propio apellido, de su historia. Un hombre que no podía cruzar a la mejor playa del mundo a mojarse los pies y estaba a 50 metros. La vida de él fue muy compleja. Una persona que no tenía derecho a ir a un restaurante y sentarse con sus amigos a matarse de la risa con anécdotas porque no lo dejaban vivir. Un hombre que salía del baño subiéndose el cierre del pantalón y se encontraba con fotógrafos. No lo dejamos nunca en paz a Diego”.

ADIÓS MI AMIGO DIEGO: La despedida de Víctor Hugo a Diego Maradona

Qatar 2022 será la primera Copa del Mundo sin Maradona. Una ausencia que duele. Aquel 25 de noviembre de 2020, el Diez se convirtió en eterno. Estará presente en cada hincha de la Selección. Desde donde sea, alentará al equipo de Lionel Messi. Y Víctor Hugo lo detalló: “El mundial sin Maradona es una frustración y una tristeza para todos, es la primera vez desde que sabemos que existe Maradona que no va a jugar un mundial desde 1982, pasando por alto el mundial juvenil del 79. Después siempre estuvo, jugando, dirigiendo, o en programas de televisión que felizmente lo hicimos juntos. Así que será una ausencia total y sin embargo una presencia absoluta, porque está la leyenda, está el amor por Diego, está la gratitud del fútbol, la fecha de su muerte ocurre justamente durante el transcurso del mundial y yo supongo que hasta el mundial se va a detener en muchos momentos para recordar a Diego. Estará omnipresente”.

La visita de Diego Maradona a Víctor Hugo en C5N