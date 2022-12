Lionel Messi: "Queremos ir para Argentina, queremos disfrutar allá con todos"

"Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser esta. Una vez me hizo dar una felicidad enorme", manifestó un Messi que se lo notó con mucha emoción después de cumplir uno de los grandes sueños de su vida.

Luego, el delantero de Paris Saint Germain analizó la sufrida gran final contra Francia, que empató en dos oportunidades el partido, al expresar: "Fue un partido muy raro. Cuando nos pusimos 2 a 2 igual que la otra vez con Holanda y después cuando nos pusimos en ventaja en la prórroga nos empatan otra vez".

NOTICIA EN DESARROLLO