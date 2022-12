La rutina de lo extraordinario: actuación antológica de Messi en su partido 1000 y a 18 años de su debut en Primera

Pero él sigue siendo tan increíble como antes, a los 35.

Ya no es el supersónico gambeteador, infalible, ganador de partidos con sus slalom, con sus definiciones a toda velocidad, pasando rivales como conos.

Es otro Messi, pero quizá hasta tan desequilibrante como antes. Porque elige sus momentos.

Camina, a veces. No presiona casi nunca. Pero, claro, si él está para otra cosa... Juega. Hace jugar. Lidera. Entiende todo.

Entiende sus momentos, sobre todo. Porque cuando lo quisieron cojudear, el australiano, él contestó con un golazo como sólo él puede… Justo el primero en esta instancia de los mata-mata, como para dejar atrás ese “karma”.

En el área siempre puede mirar, siempre detecta el hueco, sin importar que para el resto no haya tiempo y espacio. Para él siempre hay. Nunca patea al bulto, cerrando los ojos. Lo demostró en el golazo, pateando por abajo, de caño, cuando estaba lleno de piernas...

Y, en el segundo tiempo, cuando todos se quedan sin piernas, él las tiene, la esconde, gambetea, asiste, va para adelante, para que el rival no te asuste.

No está solo, claro. Ahora está más acompañado que nunca. Pero él siempre termina siendo el mago, el jugador franquicia, la diferencia. 18 años después. Y en su partido 1000, aunque no se pueda creer. La rutina de lo extraordinario no se detiene.

El resumen de estos 1.000 partidos de Messi