Guillermo Novellis, líder de La Mosca: "Estamos viviendo una época que va a ser histórica"

"Nosotros veníamos acostumbrados a que nuestras canciones se canten en la cancha. 'Yo te quiero dar', 'Para no verte más', pero esto es incomparable. 'No te lo puedo explicar, porque no vas a entender', como dice la canción. Tampoco nosotros lo entendemos", agregó Novellis.

"Esto forma parte de la exageración que somos los argentinos. Somos así y la gente nos mira incrédulos, en Qatar, en las calles de Buenos Aires, en los colegios primarios, los chicos de Buenos Aires, las abuelas en sus casas con sus nietos, las monjas del Convento. Los argentinos somos eso, sino preguntémosle a Coldplay, a los Rolling Stones", concluyó el cantante de La Mosca.