El análisis de Víctor Hugo Morales tras la derrota de la Selección: "No fue el Messi de los últimos partidos"

Juntan firmas para que Macri no vaya a los demás partidos de la Selección

"Nos quedamos decepcionados por el resultado, no tanto por la actuación del equipo, teniendo en cuenta que Messi ha jugado evidentemente disminuido y que esta no es la expresión más cabal de lo que la Argentina puede ofrecer", consideró Víctor Hugo, y aseguró además que el crack rosarino "no fue el de los últimos partidos".