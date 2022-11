Mundial Qatar 2022: cuándo y a qué hora es la fiesta de inauguración

Pese a que no se confirmaron los detalles, se filtró una lista de posibles artistas invitados. Entre ellos se encontraban Black Eyed Peas y J Balvin, Dua Lipa y Shakira, tanto la artista colombiana como la británica aclararon que en las últimas horas que no estará presente en el evento inaugural.

La cantante británica Dua Lipa, emitió un comunicado donde confirmó que tampoco estará presente en el evento inaugural. "Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo", manifestó la artista.

La FIFA tiene asignados para repartir durante toda la competencia, u$s440 millones, estimándose un máximo de u$s370 mil por futbolista. También, entregará más de 200 millones de dólares entre los clubes que hayan cedido a sus futbolistas para participar del torneo.

La selección que logre alzar la copa del mundo en la final del 18 de diciembre obtendrá 42 millones de dólares, la cifra más alta que ha recibido un campeón; y representa cuatro millones más que los obtenidos por Francia en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El fixture de la Selección argentina para el Mundial Qatar 2022

Arabia Saudita

Fecha: Martes 22 de noviembre

Martes 22 de noviembre Horario: 7 (hora de Argentina)

7 (hora de Argentina) Estadio: Lusail Iconic.

México

Fecha: Sábado 26 de noviembre

Sábado 26 de noviembre Horario: 16 (hora de Argentina)

16 (hora de Argentina) Estadio: Lusail Iconic.

Polonia