La picante chicana de Neymar a Messi para el Mundial Qatar 2022

Si bien señaló que sueña con repetir la final Argentina-Brasil de la Copa América 2021 en Qatar, el cruce es improbable dadas las zonas en las que quedaron ubicados los dos equipos. En caso de cruzarse, lo harían en semifinales.

“El Mundial es mi mayor sueño. Voy a tener una nueva oportunidad y espero conseguirlo. Me siento bien físicamente, pasando un momento muy feliz en el club. Me siento preparado”, contó Ney en una entrevista con The Daily News.

El inesperado privilegio que tiene Lionel Messi en la Selección

Lionel Messi, después de haber sido protagonista en la goleada 5-0 ante Emiratos Árabes, ya se instaló en la Universidad de Catar para concentrar durante el Mundial 2022. Y uno de los datos que trascendió sobre la intimidad de la Selección argentina indica que la Pulga duerme solo.

Sabida su profunda amistad con el Kun Agüero, también era conocido que eran compañeros de cuarto siempre que jugaba la Selección. Desde que le diagnosticaron la arritmia cardíaca que obligó al Kun abandonar las canchas y retirarse del fútbol, Messi no encontró reemplazante.

De acuerdo con lo que informó el periodista Gastón Edul, entonces, Messi duerme solo desde hace más de un año; siendo el único futbolista que cuenta con ese privilegio.

Igualmente, no es el único beneficio del que goza el Capitán: Lionel Scaloni y su cuerpo técnico decidieron estratégicamente la ubicación de la Universidad de Qatar. Aunque podrían haberse hospedado en hoteles de lujo, se inclinaron por el establecimiento educativo por motivos muy puntuales.

El requisito principal tenía que ver con que todo estuviera en el mismo lugar, incluso las canchas de entrenamiento. Esta determinación tuvo que ver con evitar el tránsito, pero, sobre todo, para esquivar el asedio de posibles hinchas que quisieran acercarse a ver al futbolista más convocante del planeta, Lionel Messi.