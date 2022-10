El mensaje de Scaloni a los jugadores en la previa del Mundial Qatar 2022

"Los jugadores están jugando muchos partidos. Cuando pasa algo me preocupo, pero poco se puede hacer. Soy de la idea de que el jugador tiene que salir a la cancha a jugar y no pensar en lo que viene. Puede ser perjudicial. Que jueguen natural", agregó.

Entre los seleccionados del plantel albiceleste, se confirmó que Ángel Di María sufrió un desgarro en el posterior de su pierna derecha. Su recuperación podría tardar alrededor de 20 días y podría reincorporarse a partir del 2 de noviembre.

Por otra parte, Paulo Dybala se sumó a la lista de lesionados luego de sufrir una molestia después de realizar un penal entre la Roma y Lecce.

En este sentido, Lionel Scaloni también se refirió sobre el crecimiento que viene teniendo con la Selección desde el último partido con Jamaica. "Frente a Jamaica cerramos un proceso de casi cuatro años. Se lo dije a los jugadores, fue un camino muy lindo, con momento no fáciles, pero la mayor parte muy emotivo. Lo disfrutamos un montón y ahora tenemos que enfocarnos en el Mundial", animó Scaloni.

El mensaje de Scaloni a los jugadores de la Selección Argentina

Ante este panorama y frente a los pocos días que faltan para la Copa de Mundo. El entrenador quiso dejar un mensaje tranquilizador para los jugadores y los hinchas.

"A los jugadores les decimos que no vale la pena maquinarse tanto tiempo antes del Mundial. No tiene mucho sentido, queremos que disfruten el proceso e intenten pasarla bien. Me hubiera gustado mucho más que lo que disfruté como jugador en la Selección. Con la presión al final no lográbamos dimensionar todo lo que vivíamos. Eso es lo que intentamos transmitirles. Los partidos se analizan, se estudian, se trabajan, pero no deja de ser un juego", apuntó a los deportistas, remarcando que disfruten el juego y la oportunidad de ser parte del Mundial Qatar 2022.

"No soy mucho de salir a la calle, pero me he dado cuenta del cariño de la gente. Está bueno. Los jugadores juegan para ellos, para la gente. Ahora, como entrenador, puedo asegurar que el futbolista de la Selección Argentina juega para que el hincha se sienta identificado", expresó, sobre el cariño de la gente.