Viajar a Mendoza: las bodegas que son excelentes y fueron premiadas

Mendoza volvió a ser noticia, y no por casualidad. En 2024, esta provincia cuyana logró lo que muchos destinos sueñan: colarse entre los mejores del mundo gracias a sus bodegas, su gastronomía y su forma tan especial de recibir a quienes la visitan . La verdad es que cuando se combinan tradición, innovación y pasión, los resultados suelen dejar huella.

Y es que no se trata solo de hacer buen vino —que lo hacen, y de manera extraordinaria—, sino de crear experiencias memorables. Eso que uno guarda en la memoria como una postal sensorial: un atardecer entre viñedos, una copa servida con historia, un plato que emociona . Así es como varios rincones de Mendoza se ganaron un lugar en el codiciado ranking del World’s Best Vineyards 2024, una lista que, año tras año, destaca lo más destacado del enoturismo global.

Entre los elegidos aparece, con fuerza, un nombre que no para de crecer: Finca Victoria - Durigutti Family Winemakers. Esta bodega, ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, se coló nada menos que en el Top 10 mundial, alcanzando el puesto número 10. Fundada por los hermanos Héctor y Pablo Durigutti, la propuesta es un mix encantador entre sustentabilidad, cocina de finca, vinos que hablan del terroir y una calidez difícil de fingir.

Además, sumaron otro logro en casa: fueron premiados también en los Best of Mendoza’s Wine Tourism, un reconocimiento que celebra justamente eso que ofrecen con tanta naturalidad.

Finca-Decero-Agrelo-Mendoza-Argentina-1b-scaled.webp Turismo Mendoza

Las mejores bodegas de Mendoza

Durigutti no fue la única. Cuatro bodegas mendocinas más también brillaron en el World’s Best Vineyards, una premiación que se celebró en Reino Unido. Todas distintas entre sí, pero con un punto en común: la búsqueda constante de la excelencia, sin perder de vista el alma local.

Bodega Salentein , en el Valle de Uco, se llevó el puesto 18. Imponente por fuera, cálida por dentro, esta bodega se distingue por su arquitectura moderna, su galería de arte y un entorno natural que, a veces, parece irreal. Es de esos lugares donde todo invita a quedarse un rato más.

En el puesto 26 aparece Matías Riccitelli Wines , una bodega boutique en Luján de Cuyo que sorprende desde el primer vistazo. Sus vinos, hechos con viñedos viejos y técnicas modernas, tienen personalidad propia , y la experiencia en el lugar es cercana, sin poses. Como visitar a alguien que sabe mucho, pero te habla como un amigo.

Luego está El Enemigo , en Chachingo, Maipú, que se ubicó en el lugar 29. Fundada por Alejandro Vigil y Adrianna Catena, esta bodega se anima a romper moldes, a contar historias a través de cada etiqueta, cada copa, cada rincón de su casa/restaurante/bodega tan particular .

Finalmente, Diamandes, parte del proyecto Clos de los Siete, ocupó el puesto 39. Con su diseño minimalista y su propuesta que une vino, arte y paisaje, es una de esas joyas que algunos descubren por recomendación y nunca olvidan.

Vinedos-de-Agrelo.jpg Cámara de Turismo de Mendoza

También fue reconocida la mítica Bodega Colomé, de Salta, en el puesto 40, pero lo cierto es que Mendoza se llevó la mayor parte de los aplausos. Y con razones más que válidas.

Además del vino, Mendoza también sumó un motivo de orgullo en el mundo de la gastronomía. El chef Sebastián Weigandt, del restaurante Azafrán, fue uno de los seis argentinos en recibir un One Knife en los Best Chef Awards 2024, celebrados en Dubái. No es un detalle menor: estos premios destacan propuestas con identidad, donde los ingredientes locales se transforman en platos que emocionan. Y eso es justo lo que hace Weigandt.