Vacaciones en Brasil 2025: la playa oculta en una maravillosa laguna

Se trata de la Lagoinha do Leste, ubicada en la turística ciudad de Florianópolis, que se destaca por ser una de las playas más difíciles de alcanzar. Aunque sus increíbles paisajes paradisíacos hacen que todo el esfuerzo hasta llegar valga la pena.

Dónde queda Lagoinha do Leste

Lagoinha do Leste está ubicada en la ciudad de Florianópolis, en el sureste de la isla de Santa Catarina. Este paradisiaco destino se encuentra a 25 kilómetros del centro y su acceso no es nada fácil, ya que se encuentra en un entorno muy aislado. Esto permitió preservar uno de los últimos reductos de la Mata Atlántica de Florianópolis.

Qué puedo hacer en Lagoinha do Leste

Este sitio escondido tiene múltiples atracciones en su territorio con playas, acantilados, montañas, laguna, mar y bosque. Los paisajes de ensueño enamoran a cada uno de sus visitantes que pueden tener vistas panorámicas desde varios puntos estratégicos.

La playa es el principal atractivo de Lagoinha do Leste y es la recompensa por el trekking de dificultad media de aproximadamente dos horas. Sus aguas cristalinas tienden a tener temperaturas bajas, por lo te invitan a refrescarte con un baño en su llegada. Por su parte, la laguna que se esconde detrás de la restinga cuenta con aguas cálidas y oscuras.

El Morro da Coroa es otro de los sitios más interesantes de la isla, ya que ofrece una de las vistas más hermosas desde sus formaciones rocosas puntiagudas. Ideal para tomarse las más originales fotos en la Pedra do Surfista.

Cómo llegar a Lagoinha do Leste

Para llegar a esta imponente playa escondida existen dos senderos. Uno de los caminos comienza en Praia do Matadeiro y consta de tres kilómetros bien señalizados. Este trayecto es el más largo de los dos, pero te ofrece increíbles vistas panorámicas de toda la costa. Por otro lado, el trekking desde Praia do Pântano do Sul es un poco más corto pero más complicado, con caminos en parte cuesta arriba y en otros cuesta abajo en medio de la vegetación. Es importante llevar calzado e indumentaria adecuados para las caminatas.

Otra de las opciones para llegar es por agua contratando algún servicio de lancha que suelen estar esperando a los turistas que prefieren evitar las caminatas. De todas maneras, para disfrutar al máximo de la naturaleza, se recomienda hacer el trayecto de ida o de vuelta caminando.