Vacaciones en Brasil 2025: el paraíso natural donde también hay para salir de noche

Dicen que algunos lugares no se visitan, sino que se sienten. Así pasa con Arraial D’Ajuda, un pequeño paraíso escondido en el sur de Bahía , donde los días pasan entre chapuzones, caminatas bajo el sol y noches con ritmo. Las casas de colores, las calles empedradas y la mezcla perfecta entre tradición y modernidad hacen que más de uno se tiente con la idea de quedarse.

Aunque no figura en todos los rankings turísticos, quienes lo conocen no tardan en recomendarlo. Porque no todo está dicho en los folletos: hay destinos que se vuelven inolvidables simplemente por cómo se viven. Arraial D’Ajuda es uno de esos.

Dónde queda Arraial D’Ajuda

Arraial D’Ajuda está ubicado en el sur del estado de Bahía, a pocos kilómetros de Porto Seguro. Aunque su tamaño es pequeño, con apenas unos 20 mil habitantes, su corazón turístico late con fuerza. Rodeado de naturaleza y con vistas al Atlántico, este pueblo combina lo mejor del turismo costero con la calidez de un destino que aún conserva su esencia original.

Entre palmeras y casitas bajas, Arraial fue creciendo sin perder el encanto de lo simple. Sus calles invitan a caminar sin rumbo, y su cercanía con otros puntos turísticos permite armar recorridos variados sin necesidad de moverse demasiado. Una joya bahiana que mezcla lo pintoresco con lo vibrante.

Qué puedo hacer en Arraial D’Ajuda

Las playas son, sin dudas, el atractivo principal. Hay opciones para todos los gustos: Apaga Fogo y Araçaipe son ideales para ir en familia, con aguas tranquilas y formaciones naturales que se convierten en piscinas a cielo abierto. Mucugê y Parracho, por otro lado, son perfectas para quienes buscan ambiente, música, bares sobre la arena y deportes náuticos.

Quienes prefieren rincones más serenos encontrarán en Pitinga, un paisaje donde los acantilados se mezclan con el mar en tonos turquesa, mientras que Taípe ofrece una experiencia más salvaje, casi escondida entre la vegetación.

Pero no todo pasa en la playa. El Eco Parque es un parque acuático frente al mar, que combina diversión y vistas impresionantes. Y para los que buscan conectar con la historia local, la iglesia de Nossa Senhora D’Ajuda es un ícono cultural con postales que se graban en la memoria. Por la noche, Rua do Mucugê cobra vida con tiendas, bares y espectáculos, creando una mezcla vibrante entre lo local y lo cosmopolita.

Cómo llegar a Arraial D’Ajuda

El camino más práctico para llegar es volar hasta Porto Seguro, una ciudad bien conectada con los principales aeropuertos brasileños. Desde allí, basta con cruzar el río Buranhém en una balsa que, en pocos minutos, deja a los viajeros a las puertas de Arraial.

También se puede optar por rutas terrestres: hay ómnibus que conectan con distintos puntos de Bahía y, para quienes prefieren moverse a su ritmo, alquilar un auto permite explorar con libertad toda la región. Sea cual sea la vía elegida, el destino compensa con creces el viaje.