Un experto en longevidad reveló cuáles son los alimentos que debés sacar de tu vida para evitar la inflamación

Pequeños cambios en la dieta pueden reducir malestares persistentes. Escuchar las señales físicas ayuda a prevenir desequilibrios a largo plazo.

Por
Entre las consecuencias más habituales, menciona la hinchazón corporal, la sensación constante de cansancio y la falta de energía.

  • Un especialista en salud advierte sobre productos cotidianos que favorecen procesos inflamatorios persistentes.
  • Algunos de estos alimentos suelen considerarse inocuos por no impactar en el peso corporal.
  • La inflamación sostenida puede manifestarse con señales físicas y pérdida de energía diaria.
  • Identificar y retirar ciertos consumos habituales sería clave para mejorar el bienestar general.

Un experto en longevidad puso el foco en un problema silencioso que afecta a muchas personas. Se trata de la inflamación provocada por alimentos que forman parte de la dieta cotidiana. A través de un mensaje directo, explicó por qué eliminar determinados productos puede marcar una diferencia en la salud a largo plazo.

Dura poco y te marca todo el cuerpo: la rutina de Xuan Ian, especialista en yoga

La inflamación crónica es un fenómeno cada vez más analizado en el ámbito médico, ya que se la vincula con fatiga constante, alteraciones digestivas y el desarrollo de distintas patologías. Según especialistas en bienestar integral, este proceso no siempre está relacionado con excesos evidentes, sino con elecciones normalizadas dentro de la alimentación diaria.

En ese marco, el análisis se centra en observar las señales que da el cuerpo y en revisar qué se consume de manera habitual. Para quienes buscan mejorar su calidad de vida y reducir malestares persistentes, la alimentación aparece como un punto de partida determinante.

Qué alimentos generan mucha inflamación según un experto en longevidad

Diego Suárez, profesional dedicado al estudio de la longevidad, sostiene que existen alimentos altamente inflamatorios de los que poco se habla. En su mirada, muchos de estos productos se mantienen en la dieta porque no generan aumento de peso o incluso se asocian al desarrollo muscular, lo que lleva a que se los perciba como opciones aceptables.

Pese a eso, advierte que ese criterio puede resultar engañoso. De acuerdo con su explicación, el consumo frecuente de estos alimentos puede desencadenar inflamación crónica, un proceso que no siempre se detecta de inmediato, pero que impacta de forma progresiva en el organismo. El especialista señala que el pan integral de masa madre, maíz, leche sin lactosa, avena, granola y tortillas de arroz.

Entre las consecuencias más habituales, menciona la hinchazón corporal, la sensación constante de cansancio y la falta de energía. También señala síntomas como caída del pelo, somnolencia durante el día, molestias digestivas persistentes y dolores asociados a tendinitis de larga duración.

El especialista agrega que este estado inflamatorio sostenido puede estar relacionado con alteraciones más profundas, como el desarrollo de enfermedades autoinmunes o degenerativas. Por eso, recomienda prestar atención a señales externas como el estado de la piel y el rostro, la presencia de acné, enrojecimientos o signos de fatiga generalizada, ya que pueden funcionar como alertas tempranas.

