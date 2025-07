Un experto en longevidad reveló cuál es el plan integral para extender tu vida

Qué dijo el experto en longevidad sobre el plan para extender tu vida

Sebastián es médico y profesor universitario, graduado en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Combina la medicina basada en evidencia científica con terapias complementarias como la homeopatía y la medicina china, y se ha formado internacionalmente en países como Tailandia, Filipinas y Bali. Actualmente lidera el canal de YouTube Dr. La Rosa, con más de seis millones de suscriptores, y también tiene una fuerte presencia en Instagram, donde reúne casi un millón de seguidores. A través de estas plataformas, comparte contenidos sobre alimentación, longevidad, hábitos saludables y bienestar integral. Su misión es brindar herramientas accesibles para mejorar la calidad de vida, promoviendo la prevención y un estilo de vida más consciente.

Recientemente, lanzó Pulso AI, una aplicación de nutrición inteligente, que utiliza IA para ayudar a las personas a transformar sus hábitos alimenticios de manera práctica y personalizada. A partir de una foto del plato, la app analiza el contenido nutricional, registra alimentos y peso con una base de datos verificada, y ofrece recomendaciones adaptadas a los objetivos y preferencias del usuario.

¿Cuál es la importancia de adoptar un enfoque en longevidad y cómo impacta en nuestra salud y calidad de vida a largo plazo?

No es algo tan simple de decir: “Yo voy a una consulta con un médico especialista en longevidad”, en general la persona que se dedica a longevidad está buscando información, está buscando técnicas, hábitos, etc., que te brinden la posibilidad de o vivir más tiempo o patear la aparición de enfermedades lo más tarde posible básicamente, y eso importa porque la gente vive más, importa porque cada vez tenemos menos hijos, por ende son dos factores que van a hacer importante que nosotros a los 70 años podamos estar sanos. Y además importa porque aumenta nuestra calidad de vida, básicamente lo que hace es que vos respetes las normas fisiológicas que tenés como para que tu cuerpo funcione mejor la máxima cantidad de tiempo posible.

¿Cuál sentís que va a ser una diferencia, por ejemplo si miramos la vejez de tus padres a lo que tal vez sea la mía o la tuya?

— Yo creo que hay un concepto que es difícil de explicar que se llama “velocidad de escape” básicamente, ese concepto te dice que llegado a un punto determinado de avance en lo que tiene que ver con longevidad, ha llegado a un punto determinado de avance de tecnología, de avance de información. Pensalo así: vas a tener la oportunidad de decir “esta información nueva, este nuevo hallazgo, me dan la oportunidad de alargar mi expectativa de vida”, en algún momento determinado se podría llegar a la velocidad en la cual aprendemos y mejoramos esto más rápido que nuestra velocidad promedio de envejecimiento. No es necesario llegar a eso para decir: mejoro mi calidad de vida hoy en día, todo lo que podemos hacer hoy es algo que ya deja un montón de impacto e impronta en nuestro cuerpo en términos de expectativa de vida, en términos de salud y además hay algo que es muy importante en la diferencia entre tus padres y vos que es que somos la primera generación que sabe por qué envejece, cuando yo estaba en la carrera, ni siquiera hace tanto tiempo, sabíamos que envejecíamos, existían teorías de por qué envejecíamos. Pero no existía lo que hoy conocemos como mecanismos de envejecimiento que son los mecanismos posta que sabemos que impactan en nosotros, además no solamente en el humano sino en todos los organismos. Van dando todas las consecuencias que asociamos al envejecimiento, entonces toda la estrategia relacionada con longevidad, con vivir más, con estar más sanos tiene en realidad que ver con frenar estos mecanismos de envejecimiento.

Hace algunos años se hablaba con entusiasmo de la posibilidad de vivir muchos más años, pero hoy esa expectativa se moderó. ¿Creés que hay una mirada más realista sobre la longevidad?

— Hay dos o tres elementos que son importantes. El primero es que cuando tomamos métricas, una cosa es tomar la métrica de la persona que tiene recursos infinitos para cuidarse a sí misma, y otra cosa es tomar las métricas de lo que pasa a nivel mundial, yo soy más de la segunda línea porque me parece que tenemos que tener en cuenta todo esto y lo interesante es que la expectativa de vida en el mundo post pandemia cayó un poco, cayeron uno o dos años en general, esto depende de cada país, punto uno; y punto dos, pasa algo que para mí es más importante que es cuántos años estamos vivos, que tiene que ver con lo que llamamos, ya no “expectativa de vida”, sino “expectativa de salud”, que es cuántos años vos vas a estar viva sin enfermedades que te perjudiquen mucho tu calidad de vida. Y esa expectativa de salud es como 9 o 10 años menos, depende del país. ¿Qué importa más? Para mí importa más la expectativa de salud, que hagamos que la gente esté viva sin enfermedades sin importar si alarga mucho sus años vivos o no.

¿Existe algún horario recomendado para consumir los hidratos buenos?

— Deberíamos separar la alimentación del sueño lo máximo posible, eso es una realidad, porque va a mejorar la calidad de sueño, eso es indiscutible. Si vos comes más tarde y medís con cualquier cosa tu calidad de sueño te vas a dar cuenta de que disminuye tu sueño REM y disminuye tu sueño profundo. Lo ideal sería separarlo cuatro o cinco horas, por lo menos, antes de quedarme dormido, eso es parámetro de mejoría y calidad de sueño puntualmente. Después, dentro de lo que es animal, comería una o dos veces por semana carne, pollo, aves, etc., por una cuestión de grasas saturadas, ahí hay un debate un poco más complejo que tiene que ver con si como carne de pastura o si como carne de alce, porque cacé un alce, ¿es el mismo impacto? no, es mejor, pero yo te tengo que dar un parámetro general que sirva para todo el mundo, y con un poco más de frecuencia pescados y mariscos, tres o cuatro veces por semana.

Ahí ya completas un parámetro de una pirámide alimenticia que tiene sentido para vos, no pasa nada si un día le agregas algo que no deberías, pero si vos seguís esa pirámide como parámetro y haces 5 o 10% de déficit calórico, que es lo que nosotros calculamos automáticamente cuando alguien dice: “Quiero vivir más tiempo”, ya tenés un muy buen parámetro alimenticio y un muy buen parámetro de ejercicio, te agregaría priorizar calidad de sueño que significa que vos te duermas tratando siempre que sea a la misma hora, es algo bastante complejo. La idea es que vale más que vos te acuestes a las diez y media, once todos los días a que vos puedas dormir media hora, 40, 50 minutos más en promedio, porque el ritmo circadiano que es tu reloj biológico 24 horas, va a estar mucho más estable. Ese es el consejo número uno del sueño, no es oscurecer la habitación, poner en silencio, enfriarla, todo lo que se dice sobre calidad de sueño está bien, pero en términos de validez para longevidad y para salud, vale más cómo mantengas ese ritmo.