5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Quini 6: resultados del sorteo 3.310 del domingo 5 de octubre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto. El Tradicional y La Segunda quedaron vacantes. El Siempre Sale dejó ganadores.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de junio de 2025.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de junio de 2025.

Redes Sociales

Como todos los domingo se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 20 de septiembre de 2025.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3819 del sábado 4 de octubre de 2025

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 5 de octubre de 2025

Números ganadores: 05 - 06 - 09 - 32 - 34 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $1.196.820.734

5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $1.727.808,75

4 aciertos: 1266 ganadores. Premio: $8.188,67

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 5 de octubre de 2025

Números ganadores: 06 - 13 - 20 - 25 - 44 - 45

6 aciertos: Vacante. Premio: $650.000.000

5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $1.727.808,75

4 aciertos: 1370 ganadores Premio: $7.567,05

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 5 de octubre de 2025

Números ganadores: 03 - 15 - 19 - 21 - 22 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $2.433.324.105

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 5 de octubre de 2025

Números ganadores: 06 - 20 - 26 - 30 - 41 - 45

5 aciertos: 14 ganadores. Premio: $22.144.300,71

Pozo extra: resultado del domingo 5 de octubre de 2025

Números ganadores: 03 - 05 - 06 - 09 - 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 32 - 34 - 43 - 44 - 45

6 aciertos: 1658 ganadores. Premio $78.407,72

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.311 del Quini 6 se realizará el miércoles 8 de octubre a las 21.15. Pozo estimado: $5.200 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 1º de octubre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3818 del miércoles 1 de octubre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 1º de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.309 del miércoles 1º de octubre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de junio de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.308 del domingo 28 de septiembre de 2025

Resultados del Loto Plus del sábado 20 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3817 del sábado 27 de septiembre de 2025

Conocé quiénes no deben hacer la VTV 

Listado completo: estos son todos los autos que ya no deberán hacer la VTV a partir de octubre 2025

Informate sobre las causas de la anomalía que la NASA encontró en el Atlántico

Esta anomalía que la NASA descubrió en el océano Atlántico por fin tiene una explicación: cuál es

Rating Cero

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi.

La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity

Louis Tomlinson será el primero de One Direction﻿ en venir a Argentina tras la muerte de Liam Payne.

Louis Tomlinson anunció su regreso a Argentina a días del aniversario de la muerte de Liam Payne

Zoe Bogach se metió en la polémica con Mauro Icardi y Leandro Paredes.

Zoe Bogach se refirió a sus romances con Mauro Icardi y Leandro Paredes: "Es un tema muy delicado"

La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación

El cantante country habría comenzado una nueva relación, mientras la actriz busca superar la ruptura de su matrimonio de 19 años.

Se separó de Nicole Kidman tras 19 años y ya tendría nueva pareja: cómo está la situación amorosa de Keith Urban

La modelo dio a conocer el perfume que suele utilizar y sorprendió con su precio.

Cuál es el perfume favorito de Nicole Neumann y cuánto cuesta

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de junio de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.310 del domingo 5 de octubre de 2025

Hace 1 hora
Se complica la situación judicial del diputado José Luis Espert

Caso Espert: el lunes declara un empresario en la causa de los vuelos

Hace 1 hora
Javier Milei junto a sus ministros.

Milei anticipó cambios en su Gabinete: "Hay lugares que podrían funcionar mejor"

Hace 1 hora
José Luis Espert renunció a su candidatura y los memes no tardaron en aparecer.

La reacción en redes de la renuncia de José Luis Espert

Hace 1 hora
Ignacio Malcorra anotó un golazo para el 2-1 final de Rosario Central.

En una noche muy polémica, River perdió 2-1 ante Rosario Central en Santa Fe

Hace 2 horas