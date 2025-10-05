Quini 6: resultados del sorteo 3.310 del domingo 5 de octubre de 2025

Como todos los domingo se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Números ganadores: 05 - 06 - 09 - 32 - 34 - 44
6 aciertos: vacante. Premio: $1.196.820.734
5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $1.727.808,75
4 aciertos: 1266 ganadores. Premio: $8.188,67
Números ganadores: 06 - 13 - 20 - 25 - 44 - 45
6 aciertos: Vacante. Premio: $650.000.000
5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $1.727.808,75
4 aciertos: 1370 ganadores Premio: $7.567,05
Números ganadores: 03 - 15 - 19 - 21 - 22 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $2.433.324.105
Números ganadores: 06 - 20 - 26 - 30 - 41 - 45
5 aciertos: 14 ganadores. Premio: $22.144.300,71
Números ganadores: 03 - 05 - 06 - 09 - 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 32 - 34 - 43 - 44 - 45
6 aciertos: 1658 ganadores. Premio $78.407,72
El próximo pozo del sorteo 3.311 del Quini 6 se realizará el miércoles 8 de octubre a las 21.15. Pozo estimado: $5.200 millones.
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.