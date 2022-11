Tres bodegones de Buenos Aires en los que comer bien es una garantía

Además, muchos de estos restaurantes sirven comida con influencia italiana, española o alemana. Por eso se destacan las tortillas, las pastas, las pizzas y las milanesas, entre otros tradicionales platos.

La Pipeta

En la esquina de San Martín y Lavalle, en en barrio de San Nicolás, reside este tradicional bodegón porteño. Desde 1961 y con más de 60 años como referentes en el rubro, La Pipeta sirve platos típicos, abundantes y a buen precio.

Desde la típica entraña hasta los fusilli con tuco y pesto, si uno quiere vivir la experiencia de un tradicional restaurante porteño, esta es una de las mejores opciones.

la pipeta Fusilli con tuco y pesto, uno de los icónicos platos del bodegón La Pipeta. La Pipeta

Dónde queda La Pipeta

El restaurante está ubicado en San Martín 498, en Microcentro, CABA. Abre de lunes a sábado 11 a 23:59. Para delivery o reservas, se puede llamar al 4322 5564 o escribir por WhatsApp al 11 4322 0872.

Qué puedo pedir en La Pipeta

Entre los platos destacados, se recomienda probar:

Buñuelos de acelga.

Arroz con pollo.

Súper milanesa napolitana.

Fusilli al fierrito con tuco y pesto.

Entraña (de más de un kilo de peso).

Tarantela.

la pipeta La clásica milanesa napolitana con papas fritas de La Pipeta. La Pipeta

Cómo llegar a La Pipeta

La Pipeta está a solo una cuadra de la estación Florida de la línea de subte B y a cuatro cuadras de la estación Correo Central del subte E. Además, te dejan cerca las líneas de colectivo 6, 50, 26, 140, 146, 180, 23, 126, 91 y 28, entre otras.

Los Galgos Bar

Los Galgos pasó por manos de varias familias y varios dueños. Abrió por primera vez en la década del 30, pero sus puertas cerraron por varios años luego de que la familia Ramos eligiera tomar otro rumbo para su vida tras varias décadas de servicio.

Fue en el año 2015 que Los Galgos Bar reabrió sus puertas de la mano de Julián Díaz, empresario gastronómico, y Flor Capella, ilustradora y diseñadora.

Reabrió sus puertas de la mano del gastronómico Julián Díaz y la diseñadora e ilustradora Flor Capella, ambos creadores del bar 878. No sólo reconstruyeron el local con materiales originales, sino que sumaron su trayectoria gastronómica para crear un espacio nuevo, con la mística de siempre pero con espíritu renovado.

Hoy Los Galgos es un lugar tradicional, pero renovado. Un espacio auténtico, noble y memorable.

los galgos.png Los Galgos Bar

Dónde queda Los Galgos

Los Galgos queda en Callao 501, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su horario de atención es de lunes a jueves de 8:30 a.m. hasta las 12 a.m., los viernes hasta la 1 a.m. y los sábados de 10 a.m. hasta la 1 a.m. Para consultas, podés contactarte con el +54 11 4371 3561 o con el +54 9 11 6252 3947. Para reservas, ingresá a linktr.ee/LosGalgosBar.

Cómo llegar a Los Galgos

En transporte público, podés llegar en subte y bajarte en la estación Callao de la línea del subte B. Luego, también llegan las líneas de colectivo 6, 150, 12, 24 y 26.

El Federal

El Bar El Federal es otro de los emblemáticos bodegones de CABA. Ubicado en el barrio de San Telmo, es uno de los protagonistas de la ciudad hace más de 150 años.

En el siglo XX se consagró como el Café Bar más simbólico de San Telmo. Y fue declarado Bar Notable por el Ministerio de Cultura de la CABA y Sitio de Interés Cultural por la Legislatura Porteña.

el federal El Federal es uno de los bodegones más emblemáticos de la gastronomía porteña.

Dónde queda El Federal

El Federal se ubica en el barrio de San Telmo, en Carlos Calvo 599. Su horario de atención es de lunes a domingo, de 8 am a 2 am. No toman reservas y la ubicación es por orden de llegada.

Qué puedo pedir en El Federal

El Federal ofrece desde desayunos y meriendas, hasta picadas y platos de todo tipo. Las especialidades son: las tablas y picadas (con quesos, fiambres, pescados, escabeches y tortillas), la pavita al escabeche y las pastas caseras.

Cómo llegar a El Federal

Se puede llegar a El Federal en las líneas 130, 45, 91, 70, 129, 22, 24 y 59. Cerca del bodegón se ubica la linea E y C de subte, siendo la parada Independencia la más conveniente para bajarse. Además, en caso de ir en auto, el restaurante se ubica a unas pocas cuadras de la Av. 9 de Julio.