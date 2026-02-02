El Gobierno habilitó la importación de equipamiento usado para hospitales Así lo anticipó Manuel Adorni a través de sus redes sociales. "Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos", aseguró el jefe de Gabinete. Habrá diferentes tipos de control dependiendo de el nivel de riesgo de cada dispositivo. Por + Seguir en







La medida se hizo oficial a través de la ANMAT.

Clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado, a partir de una serie de modificaciones normativas impulsadas por el Gobierno nacional. Según informaron, la medida apunta a mejorar la capacidad tecnológica del sistema de salud y a reducir los costos operativos de los centros asistenciales.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que el nuevo esquema permite simplificar los procesos de importación y ampliar las opciones disponibles para el sector sanitario.

"A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado. Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos", escribió en su cuenta de X.

Hasta ahora, la importación de equipos médicos usados estaba sujeta a regulaciones estrictas y trámites prolongados. Con el nuevo marco, se espera que los centros de salud puedan acceder a dispositivos más modernos y en mejores condiciones, con impacto directo en la atención de los pacientes.

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, afirmó que la nueva normativa de la ANMAT ordena el régimen de importaciones y habilita el ingreso de equipamiento usado y reacondicionado que sea seguro y de calidad. El funcionario remarcó que el cambio permitirá mejorar diagnósticos y tratamientos, además de reducir derivaciones que demoran la atención médica.