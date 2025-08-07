Soy nutricionista y esto pasa si comés latas de pescado: pocos lo sabían El atún, la caballa o las sardinas son una manera fácil y rápida de agregar proteínas a una ensalada o arroz. Pero, ¿son saludables estas conservas? Una especialista lo responde. Por







El pescado en lata es más económico que el fresco. FREEPIK

Los pescados son un gran aporte para cualquier dieta, ya que son ricos en proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y ácidos grasos omega-3. Sin embargo, muchas personas no saben cocinarlos o no tienen tiempo para hacerlo, por lo que sus versiones en lata se convirtieron en una gran opción.

El atún, la caballa o las sardinas, ya sea al natural o al aceite, son algunas de las conservas más habituales y se consiguen en la góndola de cualquier supermercado. Como vienen listos para consumir, son una manera fácil y rápida de agregar proteínas a un plato de pastas, ensalada o arroz.

Pero, ¿son saludables estas conservas? La nutricionista Mihaela Balic aseguró que sí y que deberíamos prestarles "más atención" a la hora de planificar nuestras comidas diarias. Según explicó al medio rumano Realitatea, pocas personas saben que el pescado en lata contiene una gran cantidad de vitaminas.

Atún Se trata de un pescado azul que aporta proteínas de alta calidad, fundamentales para el mantenimiento y desarrollo muscular. Pexels Efectos de comer latas de pescado Balic destacó que las latas de pescado "son una fuente práctica, eficaz y asequible de omega-3", unos ácidos grasos esenciales para la salud del corazón y todo el sistema cardiovascular. Además, sin importar de qué variedad se trate, el pescado enlatado "es dietético" si se come en salmuera o salsa de tomate.

Otra gran ventaja de este alimento es que es una manera muy sencilla de incorporar la mayoría de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Una lata de sardinas, por ejemplo, cubre las necesidades diarias de calcio de un adulto gracias a sus espinas comestibles, según explicó la nutricionista.

Por último, señaló que se trata de una opción más económica que el pescado fresco, lo que ayuda a que más personas puedan mantener una dieta saludable y "equilibrada" sin gastar demasiado dinero. "Puedes llevarte fácilmente la lata a la oficina o consumirla cuando necesites una comida rápida y nutritiva", sostuvo.