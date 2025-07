Soy dermatólogo y estas son las cosas prohibidas que nunca le haría a mi piel

Cuáles son las cosas que no hay que hacerle a la piel.

En ese sentido, uno de los últimos videos que compartió cuenta con una lista con cinco puntos en los que indica qué cosas no le haría nunca a su piel. La publicación cuenta con más de 324.700 reproducciones y casi 5.700 'me gusta', y dejó a los usuarios reflexionando sobre lo que hacen con su cutis.

Las cosas que nunca le haría a su piel el dermatólogo

En este orden, Ocampo enumeró las cosas que jamás le haría a su piel:

Uso de productos hidratantes

El dermatólogo cuestionó la frecuencia con la que se usan este tipo de productos: "No elimina las arrugas a largo plazo y hace que crezca el ácaro demodex, que puede causar sensibilidad".

Cremas antiarrugas

Ocampo hizo hincapié en que el precio de estas cremas no asegura su efectividad. "Solamente tienen compuestos exóticos, como flores o caviar. Pero no tienen ningún principio activo, como la vitamina C o retinol", explicó.

Exposición al sol

En cuanto a este punto, el especialista simplemente sugiere prestar atención a la cantidad de tiempo en el que estamos expuestos. Además, resalta que no es necesario ir a extremos, desde pasar todo el día en el interior como al sol. "Ir a la playa a quemarse a propósito solo consigue estropear nuestra piel, arrugarla y provocar cáncer cutáneo a largo plazo".

Productos para la piel

Limón

En ocasiones, se usa esta fruta para eliminar las manchas en la cara. Sin embargo, Ocampo refuta esta práctica, ya que no solo no es efectivo, sino que "puede producir inflamación" y hacer que aparezcan "más manchas".

Consultas a un profesional

El dermatólogo cuestionó a la gente que tiene algún problema y no lo consulta con un especialista: "Si tengo un acné grave es imposible que se curen solamente con cremas de venta libre. Por ello, es fundamental ir al dermatólogo para que te diagnostique correctamente y trate la raíz del problema, que es la producción excesiva de sebo en la glándula sebácea".