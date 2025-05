¿Siesta después de comer? Expertos revelaron que descansar profundamente puede reducir la inflamación

Dormir no es un lujo, sino una necesidad biológica fundamental. La ciencia continúa descubriendo nuevos beneficios asociados a un buen descanso.

Dormir no es un lujo, sino una necesidad biológica fundamental. La ciencia continúa descubriendo nuevos beneficios asociados a un buen descanso.

Dormir mal o no descansar lo suficiente tiene consecuencias que van mucho más allá del cansancio físico. Cuando el sueño no es reparador, todo el cuerpo se ve afectado, incluso en formas que no siempre son perceptibles a simple vista. Uno de los efectos más preocupantes es el aumento de la inflamación sistémica, una condición silenciosa que puede desencadenar diversos problemas de salud.