29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Si sobraron pallets en tu casa, estas son las 3 mejores formas de reciclarlos

Reciclar es una de las cosas más importantes que se pueden hacer para cuidar el medioambiente, y es muy fácil.

Por
Ideas alucinantes para reciclar pallets en tu hogar y fabricar distintos muebles decorativos.

Ideas alucinantes para reciclar pallets en tu hogar y fabricar distintos muebles decorativos.

Reciclar es una de las cosas más importantes que se pueden hacer para cuidar el medioambiente, y es muy fácil. Podés empezar por tu casa. No tires las latas, pueden servir para organizar y decorar. Los pallets también son muy usados en la decoración del hogar. Además, con papel de diarios o revistas, podés patinar tus muebles y darles un toque original.

Ideas simples y fantásticas para reciclar en casa.
Te puede interesar:

Estos son los secretos que pocos revelan y son claves para empezar a reciclar en tu casa

Hay un montón de manualidades para hacer en la casa. Te dejamos algunas ideas para que aprendas cómo reciclar en tu hogar aprovechando materiales que ya tenés para crear adornos, muebles y mucho más. Conocé todos los tips.

Cómo reciclar los pallets que sobren en tu casa

Los pallets son muy versátiles y pueden convertirse en una gran cantidad de muebles o accesorios para el hogar. Es un material económico, resistente y también sustentable. Conocé algunas opciones de reciclaje de pallets:

  • Separador de ambientes: Es una alternativa simple para separar ambientes en tu casa. Aprendé más ideas sobre cómo dividir ambientes de forma fácil y creativa.
  • Mesas: podés hacer mesas bajas, tipo ratonas o auxiliares. Para ganar altura, podés apilar dos o tres pallets. Es fácil y rápido.
  • Jardines verticales: podés hacer tu propio jardín vertical y enredar allí alguna planta trepadora para generar un mural verde. También podés armarlo con ganchos para colgar macetas de las ranuras, así tenés una huerta de hierbas aromáticas en casa.
palletss

Además, se pueden hacer sillones, respaldos para la cama, estantes y mucho más. Animate a probar diferentes técnicas de decoración con pallets.

reciclaje de palletssss

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Distintas ideas decorativas para hacer manualidades con botellas de plàstico en tu hogar reciclándolas.

Estas son las mejores ideas para reciclar una botella de plástico

Como reciclar las latas de atún.

Además de velas y portavelas: así podés reciclar esta clásica lata de alimentos

Si te sobran botellas de vino, esta es la mejor manera de reciclarlas y hacer una decoración única.

Si te sobran botellas de vino en tu casa, esta es la mejor manera de reciclarlas y hacer una decoración única

Conocé la forma de descartar correctamente estos elementos para que no contaminen el Medio Ambiente

Cómo podés reciclar pilas y baterías que ya no podes utilizar en tu casa

Se trata del compostaje y seguro te preguntarás: ¿Qué es esto? Consiste en reciclar los desechos de alimentos y otros materiales orgánicos y convertirlos en fertilizante.

Cómo podés reciclar la arena de los gatos y hacerla rendir en tu hogar

Así es la manera correcta de desechar las pilas y baterías.

Cómo podés reciclar las pilas y las baterías que sobran en tu casa

Rating Cero

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

Las novedades de Netflix que están mirando todos
play

Cuál es la película con Susan Sarandon y Tommy Lee Jones que te dejará tenso hasta el final y es tendencia en Netflix

Netflix trae estrenos desde el primer hasta el último día de septiembre 2025.

Imperdibles: las series y películas que estrena Netflix en septiembre 2025

Está en Netflix y es una comedia romántica que le está gustando a todos

Juana Repetto confirmó que está embarazada.

A cuatro meses de su separación, Juana Repetto confirmó que está embarazada

¿Qué participante eliminado regresará a la competencia?
play

La Voz Argentina 2025: qué participante eliminado regresará en la próxima gala

últimas noticias

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

Hace 34 minutos
Netflix trae estrenos desde el primer hasta el último día de septiembre 2025.

Imperdibles: las series y películas que estrena Netflix en septiembre 2025

Hace 36 minutos
play
Las novedades de Netflix que están mirando todos

Cuál es la película con Susan Sarandon y Tommy Lee Jones que te dejará tenso hasta el final y es tendencia en Netflix

Hace 36 minutos
Cómo llegar a este bello pueblo dentro de la Provincia.

Lagunas, reservas naturales y parques: el destino ideal para hacer una escapada cerca de Buenos Aires

Hace 36 minutos
Una investigación indica que este fruto seco protege los telómeros y contribuye a prevenir enfermedades crónicas.  

Por qué el maní con piel es fundamental para aumentar la longevidad según expertos

Hace 36 minutos