Si sobraron pallets en tu casa, estas son las 3 mejores formas de reciclarlos







Ideas alucinantes para reciclar pallets en tu hogar y fabricar distintos muebles decorativos.

Reciclar es una de las cosas más importantes que se pueden hacer para cuidar el medioambiente, y es muy fácil. Podés empezar por tu casa. No tires las latas, pueden servir para organizar y decorar. Los pallets también son muy usados en la decoración del hogar. Además, con papel de diarios o revistas, podés patinar tus muebles y darles un toque original.

Hay un montón de manualidades para hacer en la casa. Te dejamos algunas ideas para que aprendas cómo reciclar en tu hogar aprovechando materiales que ya tenés para crear adornos, muebles y mucho más. Conocé todos los tips.

Cómo reciclar los pallets que sobren en tu casa Los pallets son muy versátiles y pueden convertirse en una gran cantidad de muebles o accesorios para el hogar. Es un material económico, resistente y también sustentable. Conocé algunas opciones de reciclaje de pallets:

Separador de ambientes : Es una alternativa simple para separar ambientes en tu casa. Aprendé más ideas sobre cómo dividir ambientes de forma fácil y creativa .

: Es una para separar ambientes en tu casa. Aprendé más ideas sobre cómo de . Mesas : podés hacer mesas bajas, tipo ratonas o auxiliares . Para ganar altura, podés apilar dos o tres pallets. Es fácil y rápido.

: podés hacer . Para ganar altura, podés apilar dos o tres pallets. Es fácil y rápido. Jardines verticales: podés hacer tu propio jardín vertical y enredar allí alguna planta trepadora para generar un mural verde. También podés armarlo con ganchos para colgar macetas de las ranuras, así tenés una huerta de hierbas aromáticas en casa.

Además, se pueden hacer sillones, respaldos para la cama, estantes y mucho más. Animate a probar diferentes técnicas de decoración con pallets.

reciclaje de pallets