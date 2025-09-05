Se metió al mar en Brasil, comenzó a tener dolor de oído y tras visitar al médico le revelaron lo peor Una joven sufrió la perforación de un tímpano en Brasil y su experiencia se hizo viral. El malestar continuó incluso tras regresar a Argentina. Por







La protagonista relató lo sucedido durante su estadía en Florianópolis. Tangol

Una joven argentina convirtió su viaje a Brasil en una experiencia que nunca olvidará. Su día en la playa arrancó con diversión pero terminó con un fuerte dolor de oído que la obligó a visitar a un médico, quien le reveló un diagnóstico que no esperaba. Su relato se viralizó rápidamente en redes sociales y encendió la alarma sobre los riesgos de sumergirse en el mar sin los cuidados adecuados.

Los problemas en los oídos son habituales en quienes practican actividades acuáticas, ya que el contacto con el agua puede provocar infecciones, inflamación e incluso lesiones más graves como la perforación del tímpano. En destinos turísticos donde las playas tienen aguas cristalinas y tranquilas, es común que los viajeros se animen a nadar en profundidad, aumentando las posibilidades de sufrir este tipo de complicaciones.

En este caso, la historia se conoció gracias a un video de TikTok donde la protagonista relató lo sucedido durante su estadía en Florianópolis. Desde el entusiasmo inicial por explorar el mar hasta la incomodidad física que le impidió disfrutar del viaje, su experiencia dejó en claro cómo una situación cotidiana puede transformarse en un complejo problema de salud.

agua brasil oido TikTok Qué dijo el médico luego de la visita de la joven que tenía dolor de oído La influencer Melina, conocida en TikTok como @melinacorona23, contó que todo comenzó tras bucear en Praia do Ingleses y en Campeche, playas que recorrió junto a su pareja. En la primera se cuidó por el oleaje, pero en la segunda, con aguas calmas y transparentes, decidió sumergirse hasta el fondo. Fue en ese momento cuando sintió el dolor agudo que más tarde derivaría en un diagnóstico de perforación de tímpano.

Al regresar a su alojamiento, intentó sobrellevar la molestia por su cuenta, evitando ir a un hospital por los altos costos que, según explicó, implicaba la atención. Pese a eso, el dolor fue aumentando, su rostro comenzó a hincharse y terminó pidiendo turno con un médico. Luego de la revisión, el especialista le indicó un tratamiento con medicación y una inyección para aliviar los síntomas.