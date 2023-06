¿ Qué no pueden comer los conejos?

Debido a su carácter tierno y facilidad para adaptarse a un hogar, miles de familias han adoptado un conejo como mascota. Sin embargo, es importante conocer que alimentos pueden pueden comer y cuáles, como se recomienda con los hámsters , no para no generarle problemas de salud.

Es cierto que son animales herbívoros, pero es importante conocer que que alimentos podés ofrecerle y cuáles no y detallaremos los mismo a continuación para evitarle intoxicaciones a tu mascota. Conocé que frutas no deben comer y que verduras no tienen que consumir.