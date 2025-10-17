Por qué no hay que dejar nunca las valijas en el piso de un hotel

Llegar a la habitación del hotel después de un viaje largo suele venir acompañado de un gesto automático: soltar la valija en el piso . Es práctico, rápido y parece inofensivo. Sin embargo, esa costumbre es una de las más desaconsejadas por los expertos en limpieza y salud turística .

Aunque los alojamientos parezcan impecables, el suelo puede ser un verdadero foco de contaminación . Allí conviven bacterias, restos de polvo, humedad e incluso insectos que se esconden entre las fibras de las alfombras o las juntas del piso. Y lo más preocupante es que pueden viajar con nosotros sin que lo notemos.

Por eso, especialistas en higiene y consultores de viaje coinciden en una recomendación clara: mantener el equipaje siempre lejos del piso del hotel . No se trata de una medida exagerada, sino de una práctica sencilla que puede evitar consecuencias molestas y costosas al volver a casa.

Los pisos de los hoteles, incluso en los más exclusivos, no son tan inocentes como parecen. Aunque las habitaciones se limpien a diario, las alfombras y los revestimientos acumulan suciedad y microorganismos difíciles de eliminar . Según explican los especialistas, ese ambiente húmedo y cálido es ideal para la proliferación de bacterias y pequeños insectos.

Uno de los mayores riesgos está vinculado a las chinches, plagas que se propagan con facilidad. Estos insectos pueden esconderse en las costuras de las valijas y viajar de un lugar a otro sin ser detectados, provocando luego infestaciones en los hogares. La experta en bienestar y viajes Kelli Tolliday advierte que es mucho más común de lo que se cree, especialmente en habitaciones con alfombra.

La consultora de viajes LaDell Carter relató un episodio personal que refuerza la advertencia: durante una estadía en Jamaica, dejó su maleta apoyada en el suelo y al regresar encontró pequeños lagartos dentro. “Desde ese momento, aprendí la lección: la valija va siempre sobre una superficie elevada o dentro del baño”, contó.

Además de los insectos, el contacto con el suelo puede transferir bacterias o suciedad a la ropa y objetos personales. Incluso los pisos relucientes pueden esconder microorganismos que resisten los productos de limpieza tradicionales.

Por eso, los especialistas recomiendan revisar la habitación antes de desempacar, especialmente las costuras de los colchones, las patas de la cama y los muebles tapizados. Si aparecen manchas oscuras o puntos rojizos, podría tratarse de chinches, y en ese caso lo más prudente es pedir un cambio de habitación.

También aconsejan guardar las valijas en superficies altas o en el baño, donde las condiciones son menos favorables para los insectos. Mantener los cierres cerrados y evitar que la ropa quede en contacto directo con el piso o con la cama son medidas simples pero efectivas.

Al volver del viaje, conviene limpiar las ruedas y el exterior del equipaje con toallitas desinfectantes, revisar su interior con una linterna y, si es posible, dejar la valija abierta al sol por unas horas. Puede parecer exagerado, pero es mucho más sencillo prevenir que tener que enfrentar una infestación en casa.