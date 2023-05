Por qué mi perro se orina en mi cama: causas y qué hacer

Por diversos motivos, algunos perros orinan en diferentes lugares de la casa y desconocemos el motivo de que lo haga en lugares que no deseamos o esperamos. Uno de los lugares que pueden hacer pis en nuestra cama y, en lugar de retarlo o castigarlo, es importante averiguar el motivo por el que hace esto y como modificar, al igual que con otros, este comportamiento de nuestro perro .

Una mala educación desde el primer día

Desde que adoptamos un perro o perra, solemos acostumbrarlos a diferentes comportamientos que suelen ser normales para nosotros pero no tanto para ellos. Esto puede desembocar en diferentes comportamientos como por ejemplo, si lo acostamos con nosotros puede suceder que se orine en la misma con la intención de marcar el territorio.

Aún no sabe dónde debe hacer sus necesidades

De cachorros, los perros aprenden muchas cosas, entre ellas, dónde pueden y dónde no deben hacer sus necesidades. En el caso de que sean muy pequeños, recién a los 3 o 4 meses de vida comenzarán a comprender dónde tienen que hacer pis, mientras tanto, harán por todos lados. Si lo hace en la cama, no se trata de marcar territorio como se dijo con anterioridad, sino es porque aún desconoce que eso no debe hacerlo.

Problemas de salud

Problemas de salud es otro de los motivos por el que los perros suelen orinarse en nuestras camas. En el caso de padecer alguna afección que le impida bajar de la cama, tenga incontinencia o simplemente la necesidad de hacer pis con frecuencia (problemas en las articulaciones, incontinencia mientras duerme o una cistitis), se orinará en el colchón porque no podrá evitarlo.

Cómo actuar cuando mi perro se orina en mi cama por marcar el territorio

Suele suceder que ante una conducta que no nos gusta de nuestro perro, reacciones retándolo e incluso gritándole. Sin embargo, ellos no comprenderán porque lo hacemos y por lo tanto es un gran error que hay que evitar. No debes enojarte y es mejor averiguar el motivo de lo que acaba de hacer nuestro perro y actuar en consecuencia. En el caso de que se orine en la cama, se recomienda hacer los siguiente:

Bajarlo del colchón, sin retarlo sino llamándolo para jugar o ir a pasear.

Después tenés que ayudarlo a entender que eso no debe hacerlo, y es importante que lo hagas desde el primer día de manera constante para que comprenda que debe dejar de hacerlo.

Cerrar la puerta de la habitación es útil para que no se suba a la cama. Además, tenés que trabajar de manera diaria para educarlo y premiarlo cuando haga una acción correcta.

En caso de que quieras compartir la cama con los perros, podés colocar una manta o cobija cerca de donde dormís para que ellos puedan acostarse.

Qué hacer cuando mi perro se orina en mi cama si es cachorro

En el caso de que sea cachorro y se orine en tu cama, tenés que hacer lo siguiente:

Bajarlo de tu cama y llevarlo a un periódico o lugar en el que nos parezca bien para hacer sus necesidades.

Será bueno que reforcemos esto llevando un trozo de papel mojado en el pis al lugar que hayamos elegido para que orine.

Dejá el trozo de papel mojado en ese lugar, así será más fácil que poco a poco los cachorros lo relacionen con un lugar en el que sí pueden hacer pis.

Es mejor hacerlo así en lugar de llevarlos a otro lugar y no hacer nada más puede carecer de sentido para los canes.

Cómo actuar cuando mi perro se orina en mi cama por problemas de salud

En el caso de que se trate de un perro con problemas de salud y que haya orinado en tu cama, debés hacer los siguiente: