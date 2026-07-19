19 de julio de 2026 Inicio
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Este es el truco para tu jardín que combina café con cáscara de banana: ¿para qué sirve?

Este tipo de prácticas forman parte de una tendencia hacia una jardinería más sostenible, basada en el aprovechamiento de recursos disponibles en el hogar y en el cuidado del suelo de manera natural.

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La mezcla de estos dos residuos se utiliza como un abono natural.

La mezcla de estos dos residuos se utiliza como un abono natural.

  • Cómo aprovechar elementos de uso cotidiano para cuidar las plantas.
  • Los nutrientes naturales que pueden beneficiar la tierra del jardín.
  • Por qué esta alternativa gana popularidad entre quienes buscan opciones sustentables.
  • Qué especies pueden favorecerse con este tipo de abono casero.
  • La importancia de reutilizar materiales orgánicos para reducir desperdicios.

Este es el truco para tu jardín que combina café con cáscara de banana: una mezcla casera elaborada con residuos orgánicos puede convertirse en un complemento natural para las plantas. La combinación de estos dos elementos aporta nutrientes al suelo y es una alternativa sustentable para cuidar el espacio verde. ¿para qué sirve?

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Muchas personas desconocen que algunos residuos cotidianos pueden tener una segunda utilidad dentro del hogar. La piel de banana y la borra de café, que habitualmente terminan en la basura, pueden transformarse en un fertilizante natural para las plantas.

Los estudios analizaron el impacto de estos restos orgánicos en diferentes cultivos. En el caso del quimbombó u okra, la incorporación de cáscara de banana junto con otros materiales vegetales estuvo relacionada con plantas con mayor follaje y frutos de mejores características. También se observaron resultados favorables en el fenogreco, donde los extractos elaborados con corteza de banana ayudaron al crecimiento y desarrollo de las hojas. Además, cultivos como tomates y pimientos pueden beneficiarse de aportes de nutrientes como potasio y calcio, especialmente durante las etapas vinculadas a la formación de frutos.

Para qué sirve la mezcla de café y cáscara de banana

La mezcla de estos dos residuos se utiliza como un abono natural que puede aportar nutrientes al suelo y acompañar el desarrollo de las plantas. La cáscara de banana se destaca por su contenido de potasio, calcio y magnesio, mientras que la borra de café incorpora nitrógeno, un mineral asociado al crecimiento del follaje. Al combinar ambos elementos, se obtiene un preparado con distintos aportes nutricionales que puede favorecer la germinación, estimular la formación de hojas y mejorar el crecimiento de algunas especies.

Una revisión científica publicada en la revista Agriculture, liderada por la investigadora Nokuthula Khanyile de la Universidad de Mpumalanga, analizó el potencial de las pieles de banana para la elaboración de biofertilizantes y destacó los beneficios de estos residuos orgánicos en cultivos.

El uso de preparados elaborados con restos vegetales puede contribuir a mejorar la calidad del suelo y ofrecer una fuente complementaria de nutrientes para distintas variedades. Entre los efectos observados en investigaciones se encuentran:

  • Favorecer la germinación de algunas plantas.
  • Promover un mayor desarrollo de las hojas.
  • Estimular el crecimiento vegetal.
  • Mejorar algunas características de los cultivos.

Los resultados dependen de la especie, la composición del suelo y la forma en que se aplique el preparado. Por eso, los especialistas recomiendan utilizar estos métodos como complemento dentro del cuidado general del jardín.

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