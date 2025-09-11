11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay que comer algunas semillas negras de la sandía

Estas pequeñas partes de la fruta aportan nutrientes clave y pueden sumar beneficios en la dieta diaria si se consumen de la manera adecuada.

Por
Las semillas de sandía

Las semillas de sandía, que muchas veces son desechadas sin pensar, tienen un gran potencial nutricional.

FREEPIK

Con la llegada de los días un poco más cálidos, la sandía vuelve a ocupar un lugar privilegiado en la mesa argentina. Su pulpa jugosa y fresca la transforma en una de las frutas preferidas para cortar la sed y disfrutar en reuniones familiares, en la playa o después de una comida abundante. Sin embargo, lo que muchos hacen de forma automática es escupir las semillas negras, como si fueran un estorbo.

La investigación publicada en la revista Nutrients ofrece datos precisos sobre la cantidad recomendada y los beneficios que se observan en el organismo.
Te puede interesar:

Cuántas tazas de café debés consumir por día para no dañar tu longevidad

Lo curioso es que estas semillas, que solemos dejar de lado sin pensarlo dos veces, en realidad concentran una carga nutricional interesante. Algunos especialistas sugieren que no es necesario comérselas todas, pero sí incorporar una parte de ellas para aprovechar sus compuestos. No son un “milagro” ni reemplazan a otros alimentos, pero sí pueden ser un complemento atractivo para la dieta.

Cada vez más estudios señalan que entre esas semillas hay grasas saludables, proteínas y minerales que cumplen funciones importantes en el organismo. Y la buena noticia es que hay distintas formas de incorporarlas para que no resulten incómodas ni insípidas.

SANDIA

Recomiendan comer algunas de las semillas negras de la sandía

Las semillas contienen magnesio, hierro, zinc y antioxidantes, nutrientes que ayudan a reforzar defensas, proteger el corazón y mantener la piel más saludable. También aportan fibra, lo que colabora con la digestión y prolonga la sensación de saciedad, algo útil en dietas de control de peso.

Un truco casero bastante difundido es tostarlas al horno o en sartén. De esa forma se vuelven más fáciles de masticar y ganan un sabor parecido al de los frutos secos. Una vez listas, se pueden sumar a yogures, ensaladas o simplemente comer como snack. Incluso existe la opción de germinarlas, lo que potencia su aporte nutricional y mejora la absorción de ciertos compuestos.

SANDIA

Entre los beneficios más comentados está su papel en la salud cardiovascular, gracias a los ácidos grasos que favorecen la circulación y al licopeno que ayuda a regular el colesterol. También destacan en el terreno de la piel y el cabello: el magnesio y la vitamina E que contienen favorecen la elasticidad, protegen de los daños del sol y fortalecen los folículos capilares.

Otro aspecto interesante es su aporte en el equilibrio del azúcar en sangre, algo que podría ser de ayuda en personas con resistencia a la insulina. Aunque, como siempre remarcan los nutricionistas, no reemplaza tratamientos ni cambios de hábitos médicos, sí suma como aliado en un estilo de vida más saludable.

El costado menos conocido es que colaboran con la salud de los huesos y el sistema nervioso. El magnesio y el fósforo intervienen en la formación ósea, mientras que aminoácidos como la citrulina y vitaminas del grupo B participan en la memoria y la concentración.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La rutina para lograr cambios en tu cara sin necesidad de cirugías.

La rutina de yoga facial para verte más joven: dura solo 10 minutos

El gobierno de Javier Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica.

Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica que incrementaba los recursos para el Garrahan

El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.

El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

Prevenir implica educar y acompañar los cuidados emocionales como parte de la rutina médica.

Prevención del suicidio: señales para reconocer una depresión y un riesgo de suicidio

La composición adecuada de los alimentos que se comen en la mañana puede convertirse en un aliado clave para la salud a largo plazo.

Cómo es el desayuno perfecto para beneficiar la longevidad y el bienestar

Las consecuencias del uso indebido de la aspiradora.

Por qué las aspiradoras podrían ser un peligro para la salud

Rating Cero

La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.
play

Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

La pareja real aprovecha este período de descanso en familia fuera del país.

Idas, vueltas y un destino real: cómo fue la verdadera unión de Kate Middleton y el príncipe William

Wanda Nara ya consiguió lo que necesitaba de L-Gante y lo dejó en el pasado.

Wanda Nara reveló su nuevo romance y dejó a L-Gante en el pasado

Netflix enfrenta el desafío de sostener su base de usuarios ante una competencia que pisa fuerte en el mercado global.

¿Adiós a Netflix? La plataforma que es más barata y tiene estrenos espectaculares

Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix.
play

Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix: cuál es

Miranda! generó muchas risas con su broma viral a Nico Occhiato.

Miranda! le hizo una broma viral a Nico Occhiato: "No estaría tan mal salir con tu mamá"

últimas noticias

Jair Bolsonaro. 

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva

Hace 18 minutos
play

El Gobierno puso en marcha la mesa federal y recibió a tres gobernadores aliados

Hace 19 minutos
play
La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.

Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

Hace 27 minutos
La pareja real aprovecha este período de descanso en familia fuera del país.

Idas, vueltas y un destino real: cómo fue la verdadera unión de Kate Middleton y el príncipe William

Hace 28 minutos
Andrés Fassi, presidente de Talleres.

El presidente de Talleres se disculpó por sus dichos contra Chiqui Tapia: "Me equivoqué"

Hace 31 minutos