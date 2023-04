Palta para los perros: ¿pueden comerla?

De acuerdo a la información que da a conocer el Centro de Control de Envenenamiento de Animales Pet Poison Helpline, la palta es un alimento que, en caso de consumirse de manera inadecuada, puede generar una intoxicación leve en perros y gatos. Sin embargo, no es el único caso porque tanto en aves y rumiantes puede generar una reacción de moderada a grave.

El motivo de la intoxicación es porque la palta contiene una sustancia tóxica denominada persina que está presente en el carozo y la cáscara de la misma. En caso de que nuestras mascotas consuman esto pueden atravesar los siguiente síntomas: náuseas y vómitos, diarrea, perdida del apetito y decaimiento.

No obstante, la Pet Poison Helpline asegura que no se trata de algo venenoso para nuestros animales y que los síntomas mencionados con anterioridad pueden aparecer en algunos casos y en otros no. Al tratarse de una intoxicación leve, es importante recurrir a veterinario para que te recomiende los pasas a seguir para eliminar la toxina del cuerpo del perro.

Con el carozo hay que tener un cuidado especial porque en caso de que el perro lo agarre podría ahogarse y además le generaría una obstrucción. Si puede comerse la pulpa de la palta, dado que no le hará daño. En conclusión, este fruto es bueno para nuestras mascotas siempre y cuando coman la pulpa.

Perro en parque Beneficios de la palta para los perros. Pixabay

Beneficios de la palta para los perros

El valor nutricional de la palta es de 160 calorías por cada 100 gramos de este fruto, el cual, contiene importantes beneficios para la salud de nuestras mascotas.

La palta cuenta con grasas saludables, es decir, libre de colesterol malo. Son fundamentales para la absorción adecuada de las vitaminas y aportan una buena cantidad de energía. Son importantes para los tejidos nerviosos y aportan al equilibrio de los niveles de colesterol. Dentro de las grasas saludables tenemos dos grupos: las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Al mismo tiempo se dividen en ácidos grasos omega 3 y 6, que serán lo que le aporten beneficios a los perros.

La palta contiene vitamina E y ayuda a mantener un buen mantenimiento de la piel. Además, esta vitamina estimula la creación de glóbulos rojos y promueve la formación de colágeno, es decir, favorece a la cicatrización de las heridas.

Vitaminas como B5, B6, B9, C, E y K, y minerales como el potasio, abundan en la palta. Estos antioxidantes son claves para el organismo de nuestros perros evitando una oxidación celular prematura, disminuyendo las posibilidades que desarrolle enfermedades degenerativas y propias de la vejez. Por otro lado, la palta también colabora con el fortalecimiento del sistema inmunitario haciéndolo más fuerte contra bacterias y virus.

El ácido fólico que aporta la palta es fundamental para la creación de glóbulos rojos, esto es importante para los perros con anemia. Los perros con este tipo de deficiencia se ven perjudicados en la función cardíaca porque el ácido fólico reduce la cantidad de homocisteína, es decir, un compuesto que facilita la coagulación sanguínea y aumenta la obstrucción de los vasos sanguíneos. La palta ayuda a la prevención de ataques cardíacos y otras patologías vinculadas al corazón y las arterias.

Cómo darle palta a mi perro

Recordá sacar el carozo y la cáscara de la palta antes de dársela para evitar problemas como se mencionó con anterioridad, y sólo dale la pulpa en trozos.