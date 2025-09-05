Nuevo en Palermo: un restaurante donde el vino es protagonista absoluto El recientemente inaugurado Wino redefine el acercamiento al vino con una propuesta accesible y vibrante: carta con 120 etiquetas con ejemplares difíciles de conseguir a precios de vinoteca, vuelos de degustación semanales y una cava VIP para vivir encuentros privados. Por







Wino está ubicado en Thames 1347.

El pasado julio abrió Wino, un espacio que pone al vino en el centro de la escena con 120 etiquetas que recorren regiones, estilos y productores de Argentina, junto a una cuidada selección internacional. El proyecto nació de la mano del emprendedor gastronómico Andrés Massa y el sommelier Matías Iwao, quienes decidieron crear un lugar sin solemnidades, donde cada copa sea un descubrimiento y la experiencia invite a volver, sin esperar una ocasión especial.

La carta se organiza por estilo —burbujas, blancos frescos, rosados y naranjos, tintos ligeros, estructurados y blends, dulces y fortificados—, por región —Patagonia, Cuyo, Norte, Litoral y más—, y también por productor, con foco en proyectos independientes y etiquetas con identidad marcada. Además, reúne botellas difíciles de encontrar en el circuito tradicional y una sección de añadas históricas que recorre 50 años de historia (1975–2024), con joyas únicas como López 1975 o Weinert Malbec Estrella 1977, junto a vinos contemporáneos que marcan tendencia en el nuevo mapa argentino.

El diferencial está en la manera de acercar el vino. La oferta incluye servicio por botella a precios de vinoteca, con opción de take away, 15 vinos por copa que rotan periódicamente y flights semanales de cuatro copas ($15 000). Hay cuatro recorridos posibles: blancos para explorar la frescura argentina, tintos para comparar estilos y variedades, un exclusivo viaje por el Malbec en distintas regiones y un Wine Tour con exponentes de diversos terroirs. Estos vuelos se ofrecen de martes a viernes en un imbatible 2x1 durante el happy hour, de 18 a 20 h. Cada servicio se presenta en copas Riedel específicas para cada tipo de vino, lo que potencia al máximo aromas, texturas y estructura.

La ambientación suma a la experiencia: techos altos, cortinas que transforman la atmósfera y un aire casi teatral en el salón principal de 48 cubiertos. En la planta alta, una cava con sala VIP para 12 personas (ampliable a 20) funciona como living íntimo, con biblioteca y proyector, ideal para degustaciones dirigidas, presentaciones de bodegas o encuentros privados.

Qué comer en Wino El vino manda, pero se acompaña con una cocina breve y estacional, pensada para compartir y realzar cada copa. Desde buñuelos de espinaca con emulsión cítrica y baos de pesca curada hasta pastas caseras, como el Nino Bergese relleno de calabaza y corazón de yema o los inconfundibles ñoquis de boniato gratinados con cordero braseado. Para el final, imperdible la mousse de chocolate 80% cacao con palta, la bombonería artesanal (con rellenos inesperados, como chocolate blanco con queso azul o laja de chocolate negro con curry) o el alfajor helado con miso.