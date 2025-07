No recordar el nombre de las personas tiene un significado según la psicología: cuál es

No recordar el nombre de las personas tiene un significado según la psicología : ¿Te pasa seguido? No estás solo. Según la ciencia, olvidarlos no tiene que ver con desinterés.

¿Te presentaron a alguien y a los dos minutos ya no sabés cómo se llamaba?, no te preocupes, no es falta de respeto ni un problema grave. Desde la psicología, este fenómeno tiene una explicación: los nombres propios son una de las formas de información más difíciles de retener. ¿Por qué?, porque no tienen un contexto narrativo o emocional fuerte que los ancle en nuestra memoria, como sí lo tienen las historias o las emociones.