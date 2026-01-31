Neymar mostró los lentes de sol que serán tendencia en 2026: son una bomba Los accesorios combinan estilos retro, futuristas y elegantes que marcan tendencia en la moda urbana. Por + Seguir en







Neymar Jr revolucionó las redes con su línea de lentes. Instagram

Neymar revolucionó las redes sociales al presentar una colección exclusiva de lentes para este 2026.

La colección incluye variantes que mezclan la elegancia con toques retro, adaptándose a diferentes momentos del día.

El futbolista atraviesa la etapa final de rehabilitación tras una compleja operación de rodilla.

Se estima que su regreso oficial a las canchas podría concretarse a mediados de febrero. El brasileño Neymar Jr. volvió a revolucionar las redes sociales con un video donde presenta una exclusiva colección de accesorios. Fiel a su estilo audaz, el delantero del Al-Hilal adelantó los modelos que marcarán el camino de la moda urbana este año.

Neymar Jr. no solo es noticia por su esperado regreso a las canchas, sino también por consolidarse como un verdadero ícono del estilo global. Los lentes de sol combinan elegancia, toques retro y una estética futurista que es tendencia absoluta este 2026.

Neymar lentes Instagram Neymar (2) Instagram En el reel que se encuentra en su perfil de Instagram, se puede ver al crack luciendo diferentes variantes que se adaptan a distintos momentos del día y estilos personales. Con más de 230 millones de seguidores en las redes sociales, la publicación del futbolista recibió miles de likes y comentarios elogiando sus looks y su destreza frente a las cámaras.

Neymar volvió a entrenar después de otra operación El actual jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita atraviesa la etapa final de la rehabilitación luego de la compleja operación de rodilla a la que fue sometido, tras la rotura del ligamento cruzado anterior y los meniscos sufrida a finales de 2023.

A través de las redes sociales, el equipo de San Pablo compartió imágenes de su entrenamiento individual donde se lo ve realizando ejercicios de control y remate, demostrando que su talento sigue intacto. "La transición física continúa. ¡Vamos Neymar Jr!", es el mensaje de aliento que acompaña la publicación.