31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Neymar mostró los lentes de sol que serán tendencia en 2026: son una bomba

Los accesorios combinan estilos retro, futuristas y elegantes que marcan tendencia en la moda urbana.

Por
Neymar Jr revolucionó las redes con su línea de lentes.

Neymar Jr revolucionó las redes con su línea de lentes.

Instagram
  • Neymar revolucionó las redes sociales al presentar una colección exclusiva de lentes para este 2026.
  • La colección incluye variantes que mezclan la elegancia con toques retro, adaptándose a diferentes momentos del día.
  • El futbolista atraviesa la etapa final de rehabilitación tras una compleja operación de rodilla.
  • Se estima que su regreso oficial a las canchas podría concretarse a mediados de febrero.

El brasileño Neymar Jr. volvió a revolucionar las redes sociales con un video donde presenta una exclusiva colección de accesorios. Fiel a su estilo audaz, el delantero del Al-Hilal adelantó los modelos que marcarán el camino de la moda urbana este año.

Hacer ejercicio tiene un gran impacto en la salud y el bienestar. 
Te puede interesar:

Esta es la famosa rutina "12-3-30" para quemar grasa como loco: es muy sencilla

Neymar Jr. no solo es noticia por su esperado regreso a las canchas, sino también por consolidarse como un verdadero ícono del estilo global. Los lentes de sol combinan elegancia, toques retro y una estética futurista que es tendencia absoluta este 2026.

Neymar lentes
Neymar (2)

En el reel que se encuentra en su perfil de Instagram, se puede ver al crack luciendo diferentes variantes que se adaptan a distintos momentos del día y estilos personales. Con más de 230 millones de seguidores en las redes sociales, la publicación del futbolista recibió miles de likes y comentarios elogiando sus looks y su destreza frente a las cámaras.

Neymar volvió a entrenar después de otra operación

El actual jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita atraviesa la etapa final de la rehabilitación luego de la compleja operación de rodilla a la que fue sometido, tras la rotura del ligamento cruzado anterior y los meniscos sufrida a finales de 2023.

A través de las redes sociales, el equipo de San Pablo compartió imágenes de su entrenamiento individual donde se lo ve realizando ejercicios de control y remate, demostrando que su talento sigue intacto. "La transición física continúa. ¡Vamos Neymar Jr!", es el mensaje de aliento que acompaña la publicación.

Pese a este gran avance, el regreso a la competencia oficial se dará de forma progresiva. Según se dio a conocer, el jugador podría volver a las canchas de manera oficial a mediados de febrero. Esta noticia no solo es celebrada en el fútbol árabe, sino también por el cuerpo técnico de la Selección de Brasil, que espera contar con su máxima figura para los próximos compromisos internacionales.

Noticias relacionadas

Está fruta se destaca por su contenido de vitaminas, minerales y enzimas.

Esto le pasa al cuerpo si tomás jugo de ananá todos los días: todo lo que hay que saber

El pantalón de vestir es un clásico que no puede faltar en ningún guardarropa.

Adiós a los pantalones de "vestir" clásicos: las mejores alternativas que dan que hablar en Europa

Este pueblo se encuentra cerca de la Ciudad de Buenos Aires, perfecto para una escapada. 

La escapada de Buenos Aires a un pueblito maravilloso que enamora con sus calles empedradas

Ofrece consumo en el lugar y también retiros en la puerta.

El bodegón de Buenos Aires accesible que hace un bife de lomo a caballo soñado

El parque acuático en Salta, cerca del Dique Cabra Corral. 

Vacaciones en Salta 2026: el parque acuático que tenés que visitar sí o sí

¿Qué aspecto puede ser mucho más importante que el ejercicio y la alimentación para la longevidad?

Qué aspecto puede ser mucho más importante que el ejercicio y la alimentación para la longevidad

Rating Cero

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

La conductora expuso una fuerte situación de su exnovio.

Sabrina Rojas reveló una picante situación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro mientras él estaba con Flor Vigna

¿Quién renunció en Telefe?

Renuncia bomba de un periodista de Telefe: "Es la primera vez que decido irme de un ciclo"

La nueva película árabe De las cenizas (From the Ashes), logró posicionar su nombre dentro del Top 10 de Netflix, llamando la atención del público global por su conmovedora trama basada en sucesos reales, su profundidad emocional y contexto social.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata De las cenizas, la dura película inspirada en hechos reales que emociona a todos

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix
play

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Hace 15 minutos
Hacer ejercicio tiene un gran impacto en la salud y el bienestar. 

Esta es la famosa rutina "12-3-30" para quemar grasa como loco: es muy sencilla

Hace 22 minutos
La UE sancionó además a 15 funcionarios iraníes. 

La Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Hace 24 minutos
Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

Hace 41 minutos
Está fruta se destaca por su contenido de vitaminas, minerales y enzimas.

Esto le pasa al cuerpo si tomás jugo de ananá todos los días: todo lo que hay que saber

Hace 45 minutos