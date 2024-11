Nació millonario y por un especial de televisión estuvo viviendo en la calle: cuál es la historia de Bobby Misner

La iniciativa "Rich Kids go Homeless" buscó llevar a herederos de grandes fortunas a vivir la experiencia de la indigencia durante tres días. Más allá de las críticas sobre la posible banalización de la pobreza, el programa logró generar un impacto transformador en la visión y empatía de los participantes, como fue el caso de Bobby Misner.

Quién es Bobby Misner, el millonario que llegó a vivir en la calle por un reto de televisión

Bobby Misner es el heredero del patrimonio de la prestigiosa escuela de música SAR Institute, fundada en Londres. Su vida, según comparte en sus redes sociales, está marcada por el lujo y los privilegios, como dan cuenta sus publicaciones sober viajes y autos de alta gama. Sin embargo, el joven multimillonario aceptó el desafío de participar en el programa "Rich Kids go Homeless" de la cadena 5Star.

Durante los tres días que duró el experimento, vivió de primera mano las dificultades de la vida en las calles del Soho londinense, una de las zonas más caras de la ciudad. Desde ser rechazado al pedir limosna hasta tener que revolver la basura en busca de comida, el heredero se enfrentó a situaciones que lo sorprendieron y conmocionaron.

A pesar de sus intentos por generar ingresos, como vender auriculares encontrados o revender papas fritas, Misner no logró salir de la indigencia durante el programa. Incluso, al intentar pernoctar en un albergue, no pudo hacerlo por no contar con la documentación requerida, viéndose obligado a pasar la noche en la calle.

En su último día, Misner entabló una relación con una pareja de indigentes, Demi y Aaron, quienes le enseñaron formas de generar ingresos y le contaron sobre haber entregado a su bebé a servicios sociales por no poder mantenerlo.

El resultado del experimento fue transformador para Bobby Misner. A pesar de sus intentos fallidos por salir de la situación de calle, según declaró en el programa, esta experiencia le permitió cambiar radicalmente su mentalidad, expresando sentimientos de culpa por haber tenido prejuicios, mientras agradece la vida que tiene y reconoce el impacto que le significó en su perspectiva acostumbrada a los lujos.