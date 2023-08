Mendoza: C5N recorrió el Museo del Vino, un lugar que despierta los sentidos

Otra etiqueta con historia esel malbec de La contienda, de estilo joven, cuya etiqueta plantea "cómo nos debatimos entre el pasado y el futuro", a un precio de 5.500 pesos, según remarcó Alejandra, la encargada de esta exposición única en la capital mendocina.

La estrella es el Catena Zapata Malbec que recibió por los especialistas un puntaje de 100, y que tiene un precio que vale cada gota de su contenido: 44.000 pesos.

Otra de las propuestas es el "vino sin alcohol" o jugo de uva ideal para degustar ante las inminentes elecciones 2023 en una provincia donde no rige la ley de alcohol cero. "En Mendoza tenemos turistas de todos lados, muchos brasileños que no están afectados por la veda porque no votan y que tienen reservas a las bodegas", aseguraron.