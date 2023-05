¿Los perros comen fruta?

¿Cuántas veces te has preguntado si los perros pueden comer fruta? Es importante conocer que la alimentación de un perro no es la misma que la de un humano y hay ciertos alimentos que ellos no pueden ingerir para no generarle inconvenientes en su salud. Sin embargo, es fundamental tener en claro que una fruta o una verdura puede tolerarla mucho más que cualquier otro alimento.